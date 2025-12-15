《日入而息》黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成，內地消費增速近三年低

統計局指PPI按月上升，因冬季用能、防寒保暖等季節性需求增加；CPI按月略降，受服務價格季節性下降影響；社零總額增速回落主因基數高，今年累計增長好於去年；工業生產總體保持穩中提質，高端化發展態勢明顯；新動能穩步成長，實現全年預期目標有較好條件；外部不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨挑戰；投資增速放緩，統計局表示重點領域投資仍保持增長