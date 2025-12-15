15/12/2025 19:16
《日入而息》黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成，內地消費增速近三年低
|壹傳媒黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成；李家超稱法庭定罪判決彰顯法律正義，維護香港核心價值；鄧炳強稱政府歡迎法庭裁決，任何危害國家的人都難逃法網；行政會議非官守議員歡迎法庭就黎智英案的定罪判決；李桂華稱國安處歡迎法院裁決，黎智英案審訊全程公開透明；港澳辦及中聯辦指堅決支持特區政府對黎智英依法定罪
|積金局目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
|果下科技(02655)暗盤收高逾88%，每手賺1770元
|Sun Life永明調查指近半受訪者憂財富無法傳承至下一代，僅約一成人自信財富「交棒」無憂；永明指今年香港業務APE目標超過100億元
|統計局指11月70城樓價環比總體下降、同比降幅擴大；內地11月社會消費品零售總額增1.3%，遜預期；內地11月工業增加值增4.8%，遜預期；11月全國城鎮調查失業率5.1%，持平上月；內地11月原油生產增速加快，火電由增轉降；首11月固定資產投資降2.6%，預期降2.3%；首11月地產投資降15.9%，商品房銷售額跌11.1%
|機構指全年GDP料能達5%左右，明年首季財政、貨幣政策或將放鬆；凱投宏觀指11月經濟數據走弱，主因財政支出收縮；測算指11月70城樓價同比跌幅三個月最大，環比跌0.4%
|王毅晤沙特外長，雙方將拓展新能源、綠色轉型等領域合作；財政部廖岷與英國財政部官員視頻通話，願加強G20財金渠道合作
|中國制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，斥勾連「台獨」勢力；中國外交部qpa
岩崎茂出任台灣當局政務顧問，同「台獨」勢力勾連挑釁
|聯儲局主席大熱人選哈塞特稱特朗普可提建議，惟無權決定政策
《即日市況》
|港股午後跌幅擴，恒指收跌347點報25628，科技股集體遭拋內需內險撐市
《深滬股市》
|經濟數據弱，滬指收跌0.55%，兩市成交縮量一成半
《美元匯價》
|歐元最新報1.1743/45，日圓最新報154.97/01
《公司資訊》
|集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元
|據報林清軒評估投資者對其香港IPO興趣
|果下科技暗盤報35.6元，高招股價逾77%
|長汽(02333)旗下魏牌「高山7」在港進行道路實測
|小鵬(09868)擬明年起馬來西亞生產電動車，與當地製造商EPMB合作
|中國移動(00941)發布6G傳輸技術白皮書與原型樣機
|PAObank推聖誕外幣兌換定存優惠，美元定存高達6厘
|滙豐艾橋智稱私有化基於對香港市場深入了解；滙豐延長定息按揭申請期，經絡：HIBOR短期內未能大幅回落，料定按使用比例上升
|螞蟻銀行推低至100元起購高盛CORE系列基金；螞蟻集團旗下AI健康應用AQ品牌升級為「螞蟻阿福」，月活躍用戶逾1500萬
|恒生(00011)傳內部重新招聘「炒房」舵手，原主管須再競逐
|美團(03690)暫停團好貨業務：聚焦探索零售新業態
|商湯(00020)發布劇集生成平台Seko2.0，漫劇製作時間減9成
|會德豐合作發展啟德DOUBLE COAST III首輪累沽42伙，套現逾3.15億
|鷹君羅嘉瑞家族連環入市，再斥2200萬購日出康城SEA TO SKY2伙單位
|南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘
|Visa夥多間發卡銀行推出繳稅獎賞
|中國疏浚環保(00871)吳旭澤辭任行政總裁，劉亞軍接任
|撥康視雲(02592)CBT-199眼科候選藥物在美遞交新藥臨床試驗申請
|英皇文化產業(00491)附屬就北京太古坊訂立租賃協議
|合景泰富(01813)11月預售額按年減少21.4%
|中國神華(01088)11月煤炭銷售量按年跌3.6%，首十一月跌7.7%
|盛洋投資(00174)就在美國出售物業取得書面批准
|新華保險(01336)首11月原保險保費收入按年增長16%
|新地(00016)SIERRA SEA第2A期快上樓書，最快本月首輪銷售
|歌禮製藥(01672)有望成為同類最佳口服小分子IL-17抑制劑ASC50美國I期研究取得積極的頂線結果
|永明指今年香港業務APE目標超過100億元
|合生創展(00754)今年首11個月總合約銷售金額按年跌8.9%，11月跌1.9%
|卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
|陸氏集團(00366)主席鄭嬙於本月13日辭世
|東方海外國際(00316)獨立非執行董事蘇錦樑於本月13日辭世
|廣汽集團(02238)飛行汽車GOVY AirCab進入適航審定階段，預計明年量產
《中國要聞》
|王毅晤沙特外長，雙方將拓展新能源、綠色轉型等領域合作；財政部廖岷與英國財政部官員視頻通話，願加強G20財金渠道合作
|統計局指PPI按月上升，因冬季用能、防寒保暖等季節性需求增加；CPI按月略降，受服務價格季節性下降影響；社零總額增速回落主因基數高，今年累計增長好於去年；工業生產總體保持穩中提質，高端化發展態勢明顯；新動能穩步成長，實現全年預期目標有較好條件；外部不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨挑戰；投資增速放緩，統計局表示重點領域投資仍保持增長
|統計局指11月70城樓價環比總體下降、同比降幅擴大；內地11月社會消費品零售總額增1.3%，遜預期；內地11月工業增加值增4.8%，遜預期；11月全國城鎮調查失業率5.1%，持平上月；內地11月原油生產增速加快，火電由增轉降
|首11月固定資產投資降2.6%，預期降2.3%；首11月地產投資降15.9%，商品房銷售額跌11.1%
|機構指全年GDP料能達5%左右，明年首季財政、貨幣政策或將放鬆；凱投宏觀指11月經濟數據走弱，主因財政支出收縮；測算指11月70城樓價同比跌幅三個月最大，環比跌0.4%
|市監總局擬規範汽車行業促銷、定價等價格行為，多家車企響應
|中指院指房地產市場已進入存量主導階段，二手房為成交主力
|中證監持續深化資本市場投融資綜合改革，更好助力穩就業、穩企業
|貴州茅台回應控量政策指仍在研究中，或將於月底發布
|人行1309億逆回購利率平，放水86億，另6000億買斷式逆回購
|深圳市政協原主席戴北方涉嫌嚴重違紀違法被查
|宇樹科技首發人形機器人App Store上線，可下載安裝複雜動作
|智元機器人下周一發布「擎天租」平台，擬打造「共享機器人」模式
|抖音電商升級「打假」、「測評」治理規範，違規蹭熱、不當獲利最重可封禁帳號
|掃地機「鼻祖」美國iRobot破產，深圳代工廠杉川機器人收購100%股權
|長安、北汽共兩款車獲中國首批L3級自動駕駛汽車產品准入許可
|中國電影《流浪地球3》等大體量影片集中2027年及之後上映
|景嘉微子公司邊端側AI SoC芯片已完成流片、封裝等工作
|黃金以舊換新標準發布：驗金環節應「全程監控+顧客在場」
|植物醫生或成A場「美妝單品牌店第一股」，產品致敏、加盟店管理混亂等受關注
《寶島快訊》
|台股收跌1.17%，報27866.94點
《大國博弈》
|中國制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，斥勾連「台獨」勢力；中國外交部qpa
岩崎茂出任台灣當局政務顧問，同「台獨」勢力勾連挑釁
|特朗普AI總管指美國套路被看穿，中國拒買H200芯片
《國際要聞》
|美國特使指美烏柏林會談取得重大進展
|聯儲局主席大熱人選哈塞特稱特朗普可提建議，惟無權決定政策；美國布朗大學槍擊2死9傷，疑犯被拘留
|韓國獨立檢察組：前總統尹錫悅密謀部署戒嚴逾一年，有意鏟除異己
|智利極右翼政黨候選人卡斯特當選總統
|Reddit入稟高等法院，控澳洲青少年社媒禁令違憲
《外圍經濟》
|日本製造業信心改善，強化央行本周加息可能
|歐洲央行料將按兵不動，英倫銀行預計降息0.25厘
|甲骨文第四季簽訂1500億美元數據中心租賃協議
|SpaceX估值衝上8000億美元，谷歌確認一筆可觀帳面收益
|銅價上漲強勁，基本面提供支撐
|澳新銀行指黃金明年將在4800美元附近見頂，然後逐步回落
《其他消息》
|黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成；壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪今早裁決；李家超稱法庭定罪判決彰顯法律正義，維護香港核心價值；鄧炳強稱政府歡迎法庭裁決，任何危害國家的人都難逃法網；行政會議非官守議員歡迎法庭就黎智英案的定罪判決；李桂華稱國安處歡迎法院裁決，黎智英案審訊全程公開透明
|旅發局指11月訪港旅客按年升17%，首11個月旅客量超去年總和
|Sun Life永明調查指近半受訪者憂財富無法傳承至下一代，僅約一成人自信財富「交棒」無憂
|中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周減少3宗
|衞生署醫院牙科服務整合至醫院管理局
|積金局目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
|本港10月商品出口貨量及進口貨量分別上升14.6%及15.7%
|環聯指年輕一代借貸拖欠率輕微上升，對明年信貸需求持謹慎樂觀態度
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇