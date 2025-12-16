  • 會員
期貨新聞

16/12/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117734張，減3857張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117734張，較前減3857張；若計入其他月份的未平倉合約，總數133031張，減3508張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/12(一)117734-3857133031-3508
12/12(五)121591-3179136539-3105
11/12(四)124770-381139644148
10/12(三)125151-2694139496-2430
09/12(二)12784548331419265079

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/12(一)427273442507113610
12/12(五)39285-538747101-5546
11/12(四)44672-225652647-1897
10/12(三)46928-24654544-134
09/12(二)471742630546782863

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

