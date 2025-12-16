恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117734張，減3857張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117734張，較前減3857張；若計入其他月份的未平倉合約，總數133031張，減3508張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/12(一)
|117734
|-3857
|133031
|-3508
|12/12(五)
|121591
|-3179
|136539
|-3105
|11/12(四)
|124770
|-381
|139644
|148
|10/12(三)
|125151
|-2694
|139496
|-2430
|09/12(二)
|127845
|4833
|141926
|5079
|15/12(一)
|42727
|3442
|50711
|3610
|12/12(五)
|39285
|-5387
|47101
|-5546
|11/12(四)
|44672
|-2256
|52647
|-1897
|10/12(三)
|46928
|-246
|54544
|-134
|09/12(二)
|47174
|2630
|54678
|2863
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
