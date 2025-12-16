恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數198208張減1045張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為198208張，較前減1045張；若計入其他月份的未平倉合約，總數234765張，增610張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/12(一)
|198208
|-1045
|234765
|610
|12/12(五)
|199253
|-5840
|234155
|-5622
|11/12(四)
|205093
|-2529
|239777
|-2273
|10/12(三)
|207622
|1529
|242050
|2895
|09/12(二)
|206093
|5954
|239155
|7340
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/12(一)
|86530
|3959
|111147
|3664
|12/12(五)
|82571
|-6064
|107483
|-6254
|11/12(四)
|88635
|-452
|113737
|-264
|10/12(三)
|89087
|3548
|114001
|4219
|09/12(二)
|85539
|-3880
|109782
|-3751
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
