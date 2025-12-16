  • 會員
16/12/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數198208張減1045張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為198208張，較前減1045張；若計入其他月份的未平倉合約，總數234765張，增610張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/12(一)198208-1045234765610
12/12(五)199253-5840234155-5622
11/12(四)205093-2529239777-2273
10/12(三)20762215292420502895
09/12(二)20609359542391557340

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/12(一)8653039591111473664
12/12(五)82571-6064107483-6254
11/12(四)88635-452113737-264
10/12(三)8908735481140014219
09/12(二)85539-3880109782-3751

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

