期貨新聞

16/12/2025 17:57

《外圍焦點》歐洲央行銀監會委員發表演講，美國公布零售銷售等數據

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐洲央行銀監會委員馬沙多今晚9:30發表演講
▷ 美國今晚9:30公布10月零售銷售數據
▷ 美股三大指數昨日收跌，道指跌41.49點

　　美股昨日先升後倒跌，三大指數反覆向下。市場正觀望本周即將公布的一系列經濟數據，避險情緒升溫促使資金從高估值的科技成長股流出，轉向防禦性板塊。道指收市跌41.49點或0.09%，報48416.56點；標普500指數跌10.9點或0.16%，報6816.51點；納指跌137.76點或0.59%，報23057.41點。港股方面，恒生指數收市報25235，跌393點或1.5%，成交2015億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多發表演講。17日凌晨2:00am，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布12月綜合採購經理人指數，料由52.8降至52.6；12月服務業採購經理人指數料由53.6降至53.3。5:30pm，英國公布12月製造業採購經理人指數，料由50.2升至50.3；12月綜合採購經理人指數料由51.2升至51.5；12月服務業採購經理人指數料由51.3升至51.6。今晚6:00pm，歐元區公布10月貿易收支，經季節調整料由187億歐元降至185億歐元。9:30pm，美國公布10月零售銷售，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%；11月失業率料由4.4%升上4.5%。10:45pm，美國公布12月綜合採購經理人指數，料由54.2降至53.9；12月服務業採購經理人指數料由54.1降至54。
《經濟通通訊社16日專訊》

