恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數221803張減3026張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為221803張，較前減3026張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239362張，減2212張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/12(一)
|221803
|-3026
|239362
|-2212
|12/12(五)
|224829
|-3812
|241574
|-966
|11/12(四)
|228641
|151
|242540
|2226
|10/12(三)
|228490
|-3631
|240314
|-2499
|09/12(二)
|232121
|8025
|242813
|11526
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|15/12(一)
|124455
|661
|139346
|1601
|12/12(五)
|123794
|-4345
|137745
|-2007
|11/12(四)
|128139
|-1483
|139752
|287
|10/12(三)
|129622
|-2988
|139465
|-1811
|09/12(二)
|132610
|3196
|141276
|6447
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
