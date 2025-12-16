期指低開45點報25608，國指期貨跌32點報8898

期指低開45點報25608，國指期貨低開32點報8898，科指期貨低開39點報5478。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票
16/12/2025 09:15
期指低開45點報25608，國指期貨低開32點報8898，科指期貨低開39點報5478。
