即月期指最後交易價25251跌402點，高水16點

即月期指最後交易價25251，跌402點，高水16點，暫成交86809張。即月國指期貨最後交易價8764，跌166點，高水6點，暫成交101691張。另外，即月科指期貨最後交易價5398，跌119點，低水5點，暫成交132372張。

《經濟通通訊社16日專訊》