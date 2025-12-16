即月期指最後交易價25251跌402點，高水16點

即月期指最後交易價25251，跌402點，高水16點，暫成交86809張。即月國指期貨最後交易價8764，跌166點，高水6點，暫成交101691張。另外，即月科指期貨最後交易價5398，跌119點，低水5點，暫成交132372張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/12/2025 16:31
