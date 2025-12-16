即月期指最後交易價25251跌402點，成交87173張

即月期指最後交易價25251，跌402點，高水16點，成交87173張。即月國指期貨最後交易價8764，跌166點，高水6點，成交102129張。另外，即月科指期貨最後交易價5398，跌119點，低水5點，成交132558張。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
16/12/2025 16:46
即月期指最後交易價25251，跌402點，高水16點，成交87173張。即月國指期貨最後交易價8764，跌166點，高水6點，成交102129張。另外，即月科指期貨最後交易價5398，跌119點，低水5點，成交132558張。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰16/12/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５２７１點，升２０點，高水３６點
下一篇新聞︰16/12/2025 16:31 即月期指最後交易價２５２５１跌４０２點，高水１６點
16/12/2025 19:21 《再戰明天》歐洲央行一連兩日議息，美聯儲理事發表講話
16/12/2025 19:16 《日入而息》習近平肯定李家超及特區政府工作，東亞明年恒指目標30800點
16/12/2025 17:57 《外圍焦點》歐洲央行銀監會委員發表演講，美國公布零售銷售等…
16/12/2025 15:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標普期指６８４２﹒０，跌３９點
16/12/2025 09:15 期指低開４５點報２５６０８，國指期貨跌３２點報８８９８
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N