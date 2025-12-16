即月期指最後交易價25251跌402點，成交87173張

即月期指最後交易價25251，跌402點，高水16點，成交87173張。即月國指期貨最後交易價8764，跌166點，高水6點，成交102129張。另外，即月科指期貨最後交易價5398，跌119點，低水5點，成交132558張。

《經濟通通訊社16日專訊》