【夜期時段】即月期指最新報25271點，升20點，高水36點

即月期指在夜期時段開市報25258點，升7點，高水23點，最新報25271點，升20點，高水36點，合約成交289張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8766點，升2點，高水8點，最新報8765點，升1點，高水7點，合約成交541張。

《經濟通通訊社16日專訊》