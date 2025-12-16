【夜期時段】即月期指最新報25271點，升20點，高水36點

即月期指在夜期時段開市報25258點，升7點，高水23點，最新報25271點，升20點，高水36點，合約成交289張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8766點，升2點，高水8點，最新報8765點，升1點，高水7點，合約成交541張。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/12/2025 17:20
