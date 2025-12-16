  • 會員
16/12/2025 19:21

《再戰明天》歐洲央行一連兩日議息，美聯儲理事發表講話

　　歐洲央行一連兩日議息，及美聯儲局理事發表講話，料為周三（17日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至18日）。本港時間周三晚9:15pm，美聯儲局理事沃勒就經濟前景發表講話。10:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在紐約聯儲主辦的2025年外匯市場結構會議上致開幕詞。

*日本公布進出口數據，歐元區公布CPI*

　　數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布11月出口，年率升幅料由3.6%擴大至5%；11月進口年率升幅料由0.7%擴大至3%；11月貿易收支料由負2261億日圓升至726億日圓。3:00pm，英國公布11月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由3.6%收窄至3.5%；11月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.4%。5:00pm，德國公布12月IFO-企業信心指數，料由88.1升至88.2。5:30pm，英國公布10月房價指數。6:00pm，歐元區公布11月消費者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料維持於2.1%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:萬邦投資(00158)、博富臨置業(00225)等。
《經濟通通訊社16日專訊》

