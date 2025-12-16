《日入而息》習近平肯定李家超及特區政府工作，東亞明年恒指目標30800點

壁仞科技據報未來數周啟動香港上市，集資逾23億元，有望成港股GPU第一股；壁仞科技完成中證監備案，衝刺「港股GPU第一股」

HASHKEY HLDGS(03887)暗盤高招股價近3%

果下科技(02655)首掛開報38元，較招股價高逾89%，每手賺1790元；收高逾倍每手賺2370元，惟較高位回落逾一成

國泰(00293)明年1月1日起上調燃油費，短途及長途航線均上升35%

宏利與保柏簽備忘錄，在港展開策略性合作

阿里巴巴(09988)發布萬相2.6視頻生成模型，支持角色扮演等功能

小鵬汽車(09868)在廣州獲L3級自動駕駛道路測試牌照

彭博指香港置地預計隨著新店擴張，置地廣場租金將進一步上漲

比亞迪香港三年內累積交付逾2萬輛BYD及DENZA品牌新能源車

港交所(00388)陳翊庭稱正處理逾300宗上市申請，未來展開三大戰略重點

煤氣(00003)與華潤隆地簽署戰略合作協議，在數據中心綠色低碳改造及智慧社區AI方案等合作

PAObank推儲蓄保鎖定8年保證回報每年高達4厘

中美智駕競賽特斯拉難一方獨大，李偉傑指百度(09888)具研發優勢有利出海

長實(01113)港島南岸Blue Coast II標售兩伙4房單位，正考慮上調招標意向價5%

歌禮製藥-B(01672)擴大建議根據購回授權進行股份購回規模

中廣核電力(01816)寧德6號機組開始全面建設

通訊局同意中國移動(00941)香港終止2G服務

郵儲銀行(01658)不再設立監事會

BOSS直聘-W(02076)根據首次公開發售後股份計劃在市場上購買股份

百度(09888)秒噠商業應用生成數突破50萬個，創造價值超50億人幣；昆侖芯據報即將完成股改，加速推進衝刺港股上市步伐

中集安瑞科(03899)內地首個量產生物質甲醇項目投產，首期年產5萬噸綠色甲醇

中國銀行(03988)贖回200億元人民幣減記型無固定期限資本債券

中煤能源(01898)11月商品煤銷量按年跌15.7%，首11月跌8.7%

AMD蘇姿丰赴北京訪聯想(00992)全球總部，參觀人形機器人等最新產品與技術成果

中國太保(02601)首11月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入按年增長9.4%

騰訊(00700)今斥6.4億元回購106.7萬股

香格里拉(00069)趙汝泉獲委任為集團首席財務官，明年3月生效

卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份

和電(00215)完成中九龍繞道（油麻地段）網絡鋪建及5G黃金頻譜覆蓋工程

內媒指外賣騎手回流美團(03690)淘寶閃購新人補貼縮水