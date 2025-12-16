  • 會員
期貨新聞

16/12/2025 19:16

《日入而息》習近平肯定李家超及特區政府工作，東亞明年恒指目標30800點

習近平稱中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者；李家超稱政府財政有望今年轉虧為盈，感謝習近平高度重視火災
東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅
美銀料今明年香港GDP增長3.2%及2.5%，樓價見底料明年升3%
本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期
港交所(00388)陳翊庭稱正處理逾300宗上市申請，未來展開三大戰略重點
證監會將香港穩定幣交易所列入可疑虛擬資產交易平台警示名單；證監會在涉及Teamway企業失當行為案中取得凍結懷疑幕後董事逾1億元的命令
HASHKEY HLDGS(03887)暗盤平收
果下科技(02655)首掛開報38元，較招股價高逾89%，每手賺1790元；收高逾倍每手賺2370元，惟較高位回落逾一成
壁仞科技據報未來數周啟動香港上市，集資逾23億元，有望成港股GPU第一股；壁仞科技完成中證監備案，衝刺「港股GPU第一股」
內媒指外賣騎手回流美團(03690)淘寶閃購新人補貼縮水
百度(09888)秒噠商業應用生成數突破50萬個，創造價值超50億人幣；昆侖芯據報即將完成股改，加速推進衝刺港股上市步伐
特朗普就2024年紀錄片起訴BBC，索賠100億美元；CNBC指哈塞特勢頭不穩，特朗普部分親信推舉「另一個凱文」當聯儲局主席
馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪
中國明起對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，稅率最高19.8%為期5年

《即日市況》
尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線
　
《深滬股市》　
滬綜指收挫1.1%創業板跌逾2%，消費股逆勢走強
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1758/60，日圓最新報154.82/84
　　
《公司資訊》　
壁仞科技據報未來數周啟動香港上市，集資逾23億元，有望成港股GPU第一股；壁仞科技完成中證監備案，衝刺「港股GPU第一股」
HASHKEY HLDGS(03887)暗盤高招股價近3%
果下科技(02655)首掛開報38元，較招股價高逾89%，每手賺1790元；收高逾倍每手賺2370元，惟較高位回落逾一成
國泰(00293)明年1月1日起上調燃油費，短途及長途航線均上升35%
宏利與保柏簽備忘錄，在港展開策略性合作
阿里巴巴(09988)發布萬相2.6視頻生成模型，支持角色扮演等功能
小鵬汽車(09868)在廣州獲L3級自動駕駛道路測試牌照
彭博指香港置地預計隨著新店擴張，置地廣場租金將進一步上漲
比亞迪香港三年內累積交付逾2萬輛BYD及DENZA品牌新能源車
港交所(00388)陳翊庭稱正處理逾300宗上市申請，未來展開三大戰略重點
煤氣(00003)與華潤隆地簽署戰略合作協議，在數據中心綠色低碳改造及智慧社區AI方案等合作
PAObank推儲蓄保鎖定8年保證回報每年高達4厘
中美智駕競賽特斯拉難一方獨大，李偉傑指百度(09888)具研發優勢有利出海
長實(01113)港島南岸Blue Coast II標售兩伙4房單位，正考慮上調招標意向價5%
歌禮製藥-B(01672)擴大建議根據購回授權進行股份購回規模
中廣核電力(01816)寧德6號機組開始全面建設
通訊局同意中國移動(00941)香港終止2G服務
郵儲銀行(01658)不再設立監事會
BOSS直聘-W(02076)根據首次公開發售後股份計劃在市場上購買股份
百度(09888)秒噠商業應用生成數突破50萬個，創造價值超50億人幣；昆侖芯據報即將完成股改，加速推進衝刺港股上市步伐
中集安瑞科(03899)內地首個量產生物質甲醇項目投產，首期年產5萬噸綠色甲醇
中國銀行(03988)贖回200億元人民幣減記型無固定期限資本債券
中煤能源(01898)11月商品煤銷量按年跌15.7%，首11月跌8.7%
AMD蘇姿丰赴北京訪聯想(00992)全球總部，參觀人形機器人等最新產品與技術成果
中國太保(02601)首11月子公司中國太平洋人壽保險累計原保險保費收入按年增長9.4%
騰訊(00700)今斥6.4億元回購106.7萬股
香格里拉(00069)趙汝泉獲委任為集團首席財務官，明年3月生效
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
和電(00215)完成中九龍繞道（油麻地段）網絡鋪建及5G黃金頻譜覆蓋工程
內媒指外賣騎手回流美團(03690)淘寶閃購新人補貼縮水
山高新能源(01250)及山高控股(00412)與聯合承包人訂立EPC合同，合同總價6.75億人民幣
　
《中國要聞》　
報告指上半年中國數字消費規模逾9萬億，佔居民消費支出總額近半
北京50餘家重點商場元旦期間推逾百項優惠促銷活動
國家能源局明年新增風電、太陽能發電裝機2億千瓦以上
全國人大常委會會議下周一至周六在京舉行，審議托育服務法草案等
發改委加強鐵路項目技術經濟論證和投資效益分析
中證協建「吹哨人」機制，劍指IT服務商四類不正當競爭行為
住建部表示做實房地產開發項目公司制，嚴禁投資人違規抽挪項目資金
深圳做好重點企業風險處置，推動重點房企涉眾理財風險出清
人行1353億逆回購利率持平，淨投放180億
抖音禁止非財經認證帳號發布財經專業內容或推薦相關服務
L3級自動駕駛汽車獲准正式上路，北汽明年首季先跑大興機場高速
中國一汽2027年量產固態電池，首搭紅旗旗艦車型
鴻蒙智行深圳開啟L3級有條件自動駕駛內測；余承東接任華為終端有限公司董事長，孟晚舟等卸任董事
沐曦股份明登陸科創板，成A場「國產GPU第二股」
內地27人走私兩用物項銻錠共166噸，被判拘役4個月至監禁12年不等
　
《寶島快訊》　
台股收跌1.19%，報27536.66點
宏碁、華碩預告上調PC價格，國產中端手機料漲至少百元
　
《大國博弈》　
中國明起對歐盟豬肉及豬副產品徵收反傾銷稅，稅率最高19.8%為期5年
外交部指日本在要害問題上企圖蒙混過關，中方堅決反對
　
《國際要聞》　
尹錫悅涉嫌妨礙逮捕案，預計明年1月16日判決
特朗普就2024年紀錄片起訴BBC，索賠100億美元；CNBC指哈塞特勢頭不穩，特朗普部分親信推舉「另一個凱文」當聯儲局主席
馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪
　
《外圍經濟》　
印度盧比一度跌至紀錄新低，貿易不確定性和資金外流令匯市承壓
阿根廷央行將允許披索更自由地波動
英國失業率升至近五年高位，符合預期
野村指短觀調查顯示日本央行本周加息不存在障礙；安聯投資料日本央行本月加息至0.75%，央行評論將主導市場反應
紐約聯儲行行長表示當前貨幣政策已為2026年做好充分準備；美國的銀行對非銀行機構貸款激增26%，風險敞口潛藏系統性隱患；投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時；美國德州總檢察長起訴Sony、三星、LG、海信和TCL科技
特斯拉股價創年內新高，方舟拋售近6000萬美元股票
雷射感測器巨企Luminar破產，欠債高達10億美元
麥肯錫擬報擬裁數千非客戶服務崗位，約達員工比例10%
DWS指AI驅動「理性繁榮」，明年投資前景樂觀可期
　
《其他消息》　
政府強烈譴責記協及反華外國媒體誤導公眾及為黎智英洗白；政府強烈反對藉「黎智英案」抹黑攻擊香港特區的卑劣政治操弄；香港律師會指黎智英案未有一方受到不公平待遇，對香港司法制度有信心
習近平稱中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者；李家超展開第二日北京述職行程，料下午向習近平匯報香港最新情況；李家超稱政府財政有望今年轉虧為盈，感謝習近平高度重視火災
深圳發改委主任郭子平深港兩地調研跨境無人機物流試點
中九龍繞道（油麻地段）周日通車，開通時不收費
公營醫療服務收費改革新收費元旦實施，急症室收費將由現在180元增至400元
人工智能對話應用「港話通」在「智方便」平台正式上線
證監會將香港穩定幣交易所列入可疑虛擬資產交易平台警示名單；證監會在涉及Teamway企業失當行為案中取得凍結懷疑幕後董事逾1億元的命令
調查指31%本港僱主下季增聘人手，明年首季招聘意欲正面惟趨保守
環聯指深港跨境數據驗證平台將與內地認可機構直接對接，相關服務最快明年第一季度取得進展
美銀料今明年香港GDP增長3.2%及2.5%，樓價見底料明年升3%
東亞料明年港股上望30800點，關注3板塊，美國減息料最多4次
調查指明年全球消費者預期淨支出意欲降，「節儉新常態」中國市場尤甚
惠理基金指中港股市短期欠催化劑，惟外資對中國興趣回升
樓市大好友林奮強2350萬沽擎天半島，持貨18年勁賺1470萬
LME擬明年7月起實施持倉限額新規
本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期
GUM指強積金市場總資產升至1.54萬億元，美國股票基金連續第五個月錄淨轉入

