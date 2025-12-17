恒指期貨現貨月份未平倉合約總數122883張，增5149張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為122883張，較前增5149張；若計入其他月份的未平倉合約，總數139207張，增6176張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/12(二)
|122883
|5149
|139207
|6176
|15/12(一)
|117734
|-3857
|133031
|-3508
|12/12(五)
|121591
|-3179
|136539
|-3105
|11/12(四)
|124770
|-381
|139644
|148
|10/12(三)
|125151
|-2694
|139496
|-2430
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/12(二)
|47799
|5072
|55938
|5227
|15/12(一)
|42727
|3442
|50711
|3610
|12/12(五)
|39285
|-5387
|47101
|-5546
|11/12(四)
|44672
|-2256
|52647
|-1897
|10/12(三)
|46928
|-246
|54544
|-134
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
