恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數208385張，增逾萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為208385張，較前增10177張；若計入其他月份的未平倉合約，總數243892張，增9127張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/12(二)
|208385
|10177
|243892
|9127
|15/12(一)
|198208
|-1045
|234765
|610
|12/12(五)
|199253
|-5840
|234155
|-5622
|11/12(四)
|205093
|-2529
|239777
|-2273
|10/12(三)
|207622
|1529
|242050
|2895
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/12(二)
|89872
|3342
|115222
|4075
|15/12(一)
|86530
|3959
|111147
|3664
|12/12(五)
|82571
|-6064
|107483
|-6254
|11/12(四)
|88635
|-452
|113737
|-264
|10/12(三)
|89087
|3548
|114001
|4219
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
