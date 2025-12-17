  • 會員
期貨新聞

17/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數225343張增3540張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為225343張，較前增3540張；若計入其他月份的未平倉合約，總數245729張，增6367張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/12(二)22534335402457296367
15/12(一)221803-3026239362-2212
12/12(五)224829-3812241574-966
11/12(四)2286411512425402226
10/12(三)228490-3631240314-2499

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
16/12(二)117392-7063133627-5719
15/12(一)1244556611393461601
12/12(五)123794-4345137745-2007
11/12(四)128139-1483139752287
10/12(三)129622-2988139465-1811

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》

