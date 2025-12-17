期指高開67點報25318，國指期貨升26點報8790

期指高開67點報25318，國指期貨高開26點報8790，科指期貨高開19點報5418。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/12/2025 09:15
