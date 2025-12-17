即月期指最後交易價25449升198點，成交69499張

即月期指最後交易價25449，升198點，低水20點，成交69499張。即月國指期貨最後交易價8841，升77點，低水3點，成交64051張。另外，即月科指期貨最後交易價5458，升59點，平水，成交110201張。

《經濟通通訊社17日專訊》