期貨新聞

17/12/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25493點，升44點，高水24點

　　即月期指在夜期時段開市報25458點，升9點，低水11點，最新報25493點，升44點，高水24點，合約成交506張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8843點，升2點，低水1點，最新報8854點，升13點，高水10點，合約成交564張。
《經濟通通訊社17日專訊》

