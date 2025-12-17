  • 會員
期貨新聞

17/12/2025 19:01

《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI等數據

　　英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，及美國公布CPI等數據，料為周四（18日）市場焦點。

*日本央行一連兩日議息*

　　各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至19日）。歐洲理事會會議舉行（至19日）。本港時間周四晚6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加德國經濟研究所(DIW)「財政政策、債務與不平等」會議小組討論。8:00pm，英倫銀行宣布利率決議並公布政策會議記錄。9:45pm，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議，並在會後舉行新聞發布會；10:45pm，歐洲央行總裁拉加德會後向記者發表講話。

　　數據方面，周四（18日）8:00pm（本港時間．下同），英國公布官方指標利率，料由4%降至3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布11月消費者物價指數；11月核心消費者物價指數；連續申請失業救濟金人數料由183.8萬升至192.2萬；首次申請失業救濟金人數料由23.6萬降至22.5萬。

　　在本港，明日公布業績的公司有:英皇資本(00717)等。
《經濟通通訊社17日專訊》

