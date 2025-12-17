17/12/2025 19:00
《日入而息》港人月均儲蓄首破萬再創新高，渣打料美國明年減息三次共0.75厘
|存保會調查指港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感；存保會劉燕卿稱計劃在2027年就存款保障計劃進行檢討
|渣打鄭子豐料明年底前美聯儲或減息三次；恒指12個月基本區間預測28000-30000點
|聯交所引入替代持續公眾持股量門檻，為發行人資本管理提供更大靈活性
|證監會季報指香港註冊成立基金第3季管理資產按年升約36%
|Hashkey(03887)首掛稍高開，超購約393倍定價偏進取；首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕；盈利不是最核心經營指標，未來2至3年要保持投入
|壁仞科技通過港交所上市聆訊，上半年虧損擴大至16億人幣
|萬寧內地實體店明年1月中關閉，網店下周末起陸續停運
|小米(01810)發布新模型MiMo-V2-Flash並開源，性能媲美DeepSeek等模型；小米MiMo大模型負責人羅福莉首亮相：中國開源模型與世界頂尖閉源模型差距僅數月；盧偉冰稱小米全球用戶規模達7.42億，料明年研發投入約400億元
|何小鵬稱人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫
|騰訊(00700)發布混元世界模型1.5，首次開源實時世界模型框架；今斥6.4億元回購105.7萬股
|彭博指拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突
|特朗普將馬杜羅政府定性為「外國恐怖組織」，全面封鎖受制裁油輪
|特朗普突預告周三晚發表全國演說，未透露具體議題；貝森特料聯儲局新掌舵人一月初揭盅
《即日市況》
|午後A股突急升帶動恒指收升233點，國壽李寧齊漲4%，新奧能源跌2%
《深滬股市》
|滬綜指收彈1.2%創業板漲超3%，沐曦股份首秀飆近7倍
《美元匯價》
|歐元最新報1.1718/20，日圓最新報155.50/54
《公司資訊》
|壁仞科技通過港交所上市聆訊，上半年虧損擴大至16億人幣
|Hashkey(03887)首掛稍高開，超購約393倍定價偏進取；首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕；盈利不是最核心經營指標，未來2至3年要保持投入
|彼岸控股(02885)宣派特別股息每股7仙
|迷策略(02440)投資代幣化貨幣市場基金，目標收益率約4%
|興證國際(06058)附屬斥約1.15億元購買票據
|翠華(01314)尖沙咀全新分店開幕
|KLN(00636)獲日立家電香港合約，設立維修中心並提供售後服務
|億勝生物(01061)與科赴就美林、泰諾林及雷諾考特達成戰略合作
|渣打(02888)鄭子豐料明年底前美聯儲或減息三次；恒指12個月基本區間預測28000-30000點
|億都(00259)沐曦已在上交所科創板上市，今起買賣
|靈明光子正式就速騰聚創(02498)產品侵犯其發明專利權事宜提起訴訟
|越秀地產(00123)據報擬發行最多17.7億人幣點心債
|萬科(02202)據悉今日下午與保險公司和商業銀行開會
|百度(09888)升級發布文心健康管家，首批接入夥伴一年內AI能力免費使用；百度健康發布健康從業者專屬AI創作平台Dr.Flow，10分鐘可出片
|小米(01810)發布新模型MiMo-V2-Flash並開源，性能媲美DeepSeek等模型；小米MiMo大模型負責人羅福莉首亮相：中國開源模型與世界頂尖閉源模型差距僅數月；盧偉冰稱小米全球用戶規模達7.42億，料明年研發投入約400億元
|何小鵬稱人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫
|騰訊(00700)發布混元世界模型1.5，首次開源實時世界模型框架；今斥6.4億元回購105.7萬股
|美團(03690)優選據報全國關停，員工將轉崗至小象超市等其他業務部門
|Avo保險成功為數碼保險合同配置系統申請專利
|花旗銀行推出稅季貸款，實際年利率低至1.3%
|滙豐投資管理推入息優勢債券基金，提供渠道涉足另類信貸投資
|Livi Bank推出「智安存」保障客戶資金免受欺詐及詐騙
|港人通過AlipayHK在韓消費金額、筆數首11個月按年升約120%
|新地(00016)北角海璇錄二手大蝕讓，四房單位7年蝕逾3800萬，旅遊KOL小斯早前破頂價入市
|芯智控股(02166)2390萬元用途變更為投資AI相關芯片分銷授權等用途
|卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
|貴州銀行(06199)貴州金融監管局核准張硯、張俊傑及許亮董事任職資格
《中國要聞》
|外交部回應泰柬衝突柬軍陣地現中國製裝備表示以往有正常防務合作
|中央財辦料今年GDP增長約5%，經濟總量有望達140萬億元
|社保基金會充分發揮長期資金作用，更好支持科技創新
|內地本月多晶硅產量料降至11.35萬噸，後續或仍將減產
|內地首11月財政收入增速維持0.8%，支出增幅收窄至1.4%
|六部門對標國內外最嚴格污染物排放要求，完善煤炭清潔高效利用標桿水平
|上海通信局通報下架38款App，眾安保險涉3款、中銀證券App在列
|中信證券指2026年全年銀行理財規模有望超35萬億元
|人行468億逆回購利率持平，淨回籠1430億
|史帶財險原總經理譚海濤因提供虛假材料被罰款10萬元
|蘇寧系公司合併重整草案表決再三延期至下周五
|上海諾基亞貝爾成諾基亞全資子公司，曾是首家中外合資通信企業
|萬寧內地實體店明年1月中關閉，網店下周末起陸續停運
|萬達退出快錢金融服務公司股東，中國儒意持股比例增至40%
|羅兵咸指中國消費市場展望樂觀，中高收入群體擴大成核心驅動力
|彭博指拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突
《寶島快訊》
|台股收跌0.04%，報27525.17點
|海南自貿港明起全島封關運作，國台辦表示台商將獲更多機遇和利好
《大國博弈》
|王毅稱日本當年以「存亡危機事態」發動侵略，歷史決不能重演
|國防部指菲律賓非法侵闖仙賓礁潟湖，中方採取必要措施維護主權
《國際要聞》
|日本出口連續第三個月成長，美國和歐盟市場需求激增
|特朗普將馬杜羅政府定性為「外國恐怖組織」，全面封鎖受制裁油輪
|特朗普突預告周三晚發表全國演說，未透露具體議題；貝森特料聯儲局新掌舵人一月初揭盅
《外圍經濟》
|印度盧比兌美元創下5月以來最大漲幅，印度央行出手支撐匯率
|韓國熱錢持續外流，韓元跌至八個多月以來最低水平
|美銀牛熊指標升至7.4，顯示機構投資者對明年市場樂觀情緒高漲
|特斯拉涉嫌誇大輔助駕駛功能，加州將處以暫停銷售30天的處罰
|蘋果首次考慮在印度封裝iPhone晶片，將是印度半導體業重大勝利
|OpenAI據悉洽談從亞馬遜融資100億美元
《其他消息》
|預算案今展開公眾諮詢，陳茂波:擴大經濟發展面向為重要課題
|中國據報提高對巴拿馬港口交易控股權要求
|中九龍繞道（油麻地段）周日通車，啟福道東行快線將改為雙白線
|證監會季報指香港註冊成立基金第3季管理資產按年升約36%
|陳美寶稱政府主動與「十五五」規劃對接，鞏固航空超級樞紐地位
|消息指司局長明晤立法會候任議員，聚焦如何促進行政立法交流等
|存保會調查指港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感
|屯馬線明年2月1日及3月8日調整服務安排，配合路軌改道跟進工序
|美聯指今年樓市成功「反攻」，明年樓價有望續升約10%至15%
|消息指明年第二季推8300伙居屋，市價七折出售
|Trip.com指2025年港人旅遊需求持續強勁，平均外遊飛3次
|Teneo指73%企業CEO料明年全球經濟改善，68%擬增加AI投資
|存保會劉燕卿稱計劃在2027年就存款保障計劃進行檢討
|高力指本年度賣地表現穩健復甦，預期發展商將更積極參與土地收購
|聯交所引入替代持續公眾持股量門檻，為發行人資本管理提供更大靈活性
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽