《日入而息》港人月均儲蓄首破萬再創新高，渣打料美國明年減息三次共0.75厘

壁仞科技通過港交所上市聆訊，上半年虧損擴大至16億人幣

Hashkey(03887)首掛稍高開，超購約393倍定價偏進取；首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕；盈利不是最核心經營指標，未來2至3年要保持投入

彼岸控股(02885)宣派特別股息每股7仙

迷策略(02440)投資代幣化貨幣市場基金，目標收益率約4%

興證國際(06058)附屬斥約1.15億元購買票據

翠華(01314)尖沙咀全新分店開幕

KLN(00636)獲日立家電香港合約，設立維修中心並提供售後服務

億勝生物(01061)與科赴就美林、泰諾林及雷諾考特達成戰略合作

渣打(02888)鄭子豐料明年底前美聯儲或減息三次；恒指12個月基本區間預測28000-30000點

億都(00259)沐曦已在上交所科創板上市，今起買賣

靈明光子正式就速騰聚創(02498)產品侵犯其發明專利權事宜提起訴訟

越秀地產(00123)據報擬發行最多17.7億人幣點心債

萬科(02202)據悉今日下午與保險公司和商業銀行開會

百度(09888)升級發布文心健康管家，首批接入夥伴一年內AI能力免費使用；百度健康發布健康從業者專屬AI創作平台Dr.Flow，10分鐘可出片

小米(01810)發布新模型MiMo-V2-Flash並開源，性能媲美DeepSeek等模型；小米MiMo大模型負責人羅福莉首亮相：中國開源模型與世界頂尖閉源模型差距僅數月；盧偉冰稱小米全球用戶規模達7.42億，料明年研發投入約400億元

何小鵬稱人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫

騰訊(00700)發布混元世界模型1.5，首次開源實時世界模型框架；今斥6.4億元回購105.7萬股

美團(03690)優選據報全國關停，員工將轉崗至小象超市等其他業務部門

Avo保險成功為數碼保險合同配置系統申請專利

花旗銀行推出稅季貸款，實際年利率低至1.3%

滙豐投資管理推入息優勢債券基金，提供渠道涉足另類信貸投資

Livi Bank推出「智安存」保障客戶資金免受欺詐及詐騙

港人通過AlipayHK在韓消費金額、筆數首11個月按年升約120%

新地(00016)北角海璇錄二手大蝕讓，四房單位7年蝕逾3800萬，旅遊KOL小斯早前破頂價入市

芯智控股(02166)2390萬元用途變更為投資AI相關芯片分銷授權等用途

卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份