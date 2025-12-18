  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

18/12/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數119757張，減3126張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為119757張，較前減3126張；若計入其他月份的未平倉合約，總數136712張，減2495張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/12(三)119757-3126136712-2495
16/12(二)12288351491392076176
15/12(一)117734-3857133031-3508
12/12(五)121591-3179136539-3105
11/12(四)124770-381139644148

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/12(三)47257-54255585-353
16/12(二)477995072559385227
15/12(一)427273442507113610
12/12(五)39285-538747101-5546
11/12(四)44672-225652647-1897

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

上一篇新聞︰18/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４１９９張減４１８６張

下一篇新聞︰17/12/2025 19:01  《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI等數據

其他
More

18/12/2025 09:15  期指低開１４９點報２５３００，國指期貨跌５６點報８７８５

18/12/2025 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９２﹒０升１３﹒…

18/12/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２３６９５張減１６４８張

17/12/2025 19:00  《日入而息》港人月均儲蓄首破萬再創新高，渣打料美國明年減息三次共0.75厘

17/12/2025 17:27  《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，歐元區公布ＣＰＩ

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區