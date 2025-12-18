恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數204199張減4186張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204199張，較前減4186張；若計入其他月份的未平倉合約，總數239964張，減3928張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/12(三)
|204199
|-4186
|239964
|-3928
|16/12(二)
|208385
|10177
|243892
|9127
|15/12(一)
|198208
|-1045
|234765
|610
|12/12(五)
|199253
|-5840
|234155
|-5622
|11/12(四)
|205093
|-2529
|239777
|-2273
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/12(三)
|93867
|3995
|120300
|5078
|16/12(二)
|89872
|3342
|115222
|4075
|15/12(一)
|86530
|3959
|111147
|3664
|12/12(五)
|82571
|-6064
|107483
|-6254
|11/12(四)
|88635
|-452
|113737
|-264
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
