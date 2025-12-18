  • 會員
18/12/2025 17:26

《外圍焦點》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI等數據

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英倫銀行及歐洲央行公布利率決議及會議記錄
▷ 美國公布11月CPI、核心CPI及失業救濟數據
▷ 日本及美國將公布官方利率、長期資本流動數據

　　美股昨日全線受壓，科技股淪為重災區，拖累納指急瀉逾1.8%。甲骨文(US.ORCL)數據中心融資計劃據報遭遇重大挫折，引發投資者對AI基建投入可持續性的憂慮。道指收市跌228.29點或0.47%，報47885.97點；標普500指數跌78.83點或1.16%，報6721.43點；納指跌418.14點或1.81%，報22693.32點。港股方面，恒生指數收市報25498，升29點或0.1%，成交1624億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加德國經濟研究所(DIW)「財政政策、債務與不平等」會議小組討論。8:00pm，英倫銀行宣布利率決議並公布政策會議記錄。9:45pm，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議，並在會後舉行新聞發布會；10:45pm，歐洲央行總裁拉加德會後向記者發表講話。

　　數據方面，今晚8:00pm，英國公布官方指標利率，料由4%降至3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布11月消費者物價指數；11月核心消費者物價指數；連續申請失業救濟金人數料由183.8萬升至192萬；首次申請失業救濟金人數料由23.6萬降至22.5萬。明日凌晨零時，美國公布12月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由8降至6。明日，日本公布官方指標利率，料由0.5%升上0.75%。5:00am，美國公布10月長期資本流動。

　　在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。
《經濟通通訊社18日專訊》

