  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

18/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數223695張減1648張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為223695張，較前減1648張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247756張，增2027張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/12(三)223695-16482477562027
16/12(二)22534335402457296367
15/12(一)221803-3026239362-2212
12/12(五)224829-3812241574-966
11/12(四)2286411512425402226

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/12(三)1180096171351031476
16/12(二)117392-7063133627-5719
15/12(一)1244556611393461601
12/12(五)123794-4345137745-2007
11/12(四)128139-1483139752287

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰18/12/2025 09:10  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９２﹒０升１３﹒…

下一篇新聞︰18/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０４１９９張減４１８６張

其他
More

18/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５５１４升６５點，高水１６點

18/12/2025 15:13  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７８０﹒７５升２﹒…

18/12/2025 09:15  期指低開１４９點報２５３００，國指期貨跌５６點報８７８５

18/12/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１９７５７張，減３１２６張

17/12/2025 19:01  《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區