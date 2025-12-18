  • 會員
18/12/2025 09:15

期指低開149點報25300，國指期貨跌56點報8785

　　期指低開149點報25300，國指期貨低開56點報8785，科指期貨低開43點報5415。
《經濟通通訊社18日專訊》

