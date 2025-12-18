即月期指最後交易價25514升65點，高水16點

即月期指最後交易價25514，升65點，高水16點，暫成交63092張。即月國指期貨最後交易價8848，升7點，高水6點，暫成交49899張。另外，即月科指期貨最後交易價5434，跌24點，高水16點，暫成交98082張。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？
18/12/2025 16:31
