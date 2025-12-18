  • 會員
期貨新聞

18/12/2025 16:46

即月期指最後交易價25514升65點，成交63092張

　　即月期指最後交易價25514，升65點，高水16點，成交63092張。即月國指期貨最後交易價8848，升7點，高水6點，成交50021張。另外，即月科指期貨最後交易價5434，跌24點，高水16點，成交98082張。
《經濟通通訊社18日專訊》

