【夜期時段】即月期指最新報25518點，升4點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報25516點，升2點，高水18點，最新報25518點，升4點，高水20點，合約成交263張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8851點，升3點，高水9點，最新報8855點，升7點，高水13點，合約成交439張。

《經濟通通訊社18日專訊》