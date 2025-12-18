【夜期時段】即月期指最新報25518點，升4點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報25516點，升2點，高水18點，最新報25518點，升4點，高水20點，合約成交263張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8851點，升3點，高水9點，最新報8855點，升7點，高水13點，合約成交439張。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/12/2025 17:20
