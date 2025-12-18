  • 會員
18/12/2025 19:06

《再戰明天》日本央行公布議息結果，美國公布成屋銷售等數據

　　日本央行公布議息結果，及美國公布成屋銷售等數據，料為周五（19日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間10:30am，日本央行公布政策決定，總裁植田和男向記者發表講話。晚上8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在意大利阿斯彭研究所(Aspen Institute Italia)組織的圓桌討論會上致開幕詞。

*日本公布CPI，德國公布PPI*

　　數據方面，周五日本公布官方指標利率，料由0.5%升上0.75%。5:00am（本港時間．下同），美國公布10月長期資本流動。7:30am，日本公布11月消費者物價指數，年率升幅料由3%收窄至2.9%。3:00pm，德國公布11月生產者物價指數，年率跌幅料由1.8%擴大至2.2%，月率升幅料維持於0.1%。11:00pm，美國公布11月成屋銷售，料由410萬升至415萬，月率升幅料維持於1.2%；11月個人消費；11月個人所得；12月密歇根大學消費者信心指數料由51升至53.5。同一時間，歐元區公布12月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。

　　在本港，明日公布業績的公司有:CEC國際控股(00759)、國際家居零售(01373)、童園國際(03830)等。

　　此外，明日海天味業(03288)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社18日專訊》

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？

