《日入而息》萬科違約在即並與債權人會面；港交所建議優化每手買賣單位框架

消息指「AI六小虎」稀宇科技、智譜均通過上市聆訊，最快明年1月上市

希迪智駕(03881)暗盤報238.4元，低招股價逾9%

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)行政總裁盧韋柏明年8月前退休，正物色繼任人

周大福(01929)據報對內地一口價黃金產品提價最高逾30%，為年內第三次加價

萬科(02202)計劃將第二隻本月到期債券本息展期一年，並尋求30天寬限期；萬科違約在即，今日再與債權人會面試圖推遲償付

新世界(00017)北角新盤皇都全盤沽清，項目累沽388伙套現逾42億；高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款

港交所(00388)指收窄股票每手買賣單位種類可提升市場流動性，終極目標統一手數單位；港交所建議優化每手買賣單位框架，每手價值的指引下限將減半至1000元

抖音近一個月清理20萬條違規內容罰八千個帳號，涉AI生成未成年人「擦邊」、「賣慘」等

商務部已批准部分稀土出口通用許可申請；中國據報已訂購700萬噸美國大豆，今年商定目標完成過半

政府公布首份中醫藥發展藍圖，涵5大領域冀市民獲更優質服務

德勤料明年香港新股融資不少於3000億，預期明年當中將有7隻新股每隻最少融資100億元；預期今年香港新股融資總額排行全球第一，料今年新股上市融資約2863億元