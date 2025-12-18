《日入而息》萬科違約在即並與債權人會面；港交所建議優化每手買賣單位框架

|消息指「AI六小虎」稀宇科技、智譜均通過上市聆訊，最快明年1月上市
|希迪智駕(03881)暗盤報238.4元，低招股價逾9%
|恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)行政總裁盧韋柏明年8月前退休，正物色繼任人
|周大福(01929)據報對內地一口價黃金產品提價最高逾30%，為年內第三次加價
|萬科(02202)計劃將第二隻本月到期債券本息展期一年，並尋求30天寬限期；萬科違約在即，今日再與債權人會面試圖推遲償付
|新世界(00017)北角新盤皇都全盤沽清，項目累沽388伙套現逾42億；高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款
|港交所(00388)指收窄股票每手買賣單位種類可提升市場流動性，終極目標統一手數單位；港交所建議優化每手買賣單位框架，每手價值的指引下限將減半至1000元
|抖音近一個月清理20萬條違規內容罰八千個帳號，涉AI生成未成年人「擦邊」、「賣慘」等
|商務部已批准部分稀土出口通用許可申請；中國據報已訂購700萬噸美國大豆，今年商定目標完成過半
|政府公布首份中醫藥發展藍圖，涵5大領域冀市民獲更優質服務
|德勤料明年香港新股融資不少於3000億，預期明年當中將有7隻新股每隻最少融資100億元；預期今年香港新股融資總額排行全球第一，料今年新股上市融資約2863億元
|銅鑼灣百德新街H&M4層旗艦店或將撤出，龍豐料以月租逾120萬租用地舖
|港股午後逐步回穩恒指倒升29點收報25498，內銀穩市滙控再破頂，恒隆地產換帥捱沽
|滬綜指收升0.16%兩連升，商業航天概念全日強勢
|歐元最新報1.1721/23，日圓最新報155.92/93
|智匯礦業(02546)暗盤報10.35元，高招股價逾倍
|內地智能家電Switchbot母企臥安機器人(06600)招股，入場費6600元，大疆教父李澤湘任非執董
|康師傅控股(00322)首席執行官陳應讓月底退休，執董魏宏丞接任
|港龍中國地產(06968)首11個月合同銷售金額49.5億元人民幣
|小米(01810)雷軍稱下周正式發布「小米17 Ultra」
|騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.5萬股；騰訊遊戲發布3D角色動畫製作全流程AI解決方案
|阿里千問App接入首個阿里生態場景高德，能調用地圖、掃街榜等即時生成相關建議
|南航(01055)與阿里雲聯合發布「天盾」安全大模型，主要用於飛行訓練等
|國航(00753)向深圳航空增資近21億人幣，股權保持51%
|渣打集團(02888)批准Phil Rivett出任薪酬委員會成員；渣打香港推出以區塊鏈為基礎的代幣化存款服務；渣打香港攜手易寶支付，全面升級全球收款能力
|恒生銀行(00011)推出跨行現金流分析平台助中小企提升營運效率
|滙控(00005)戴愛蘭及顏凱麗將退任聯席公司秘書長，於本月31日結束起生效
|回應長和(00001)出售巴拿馬港口、中遠洋須獲控股權，商務部表示依法進行審查監管
|嵐圖汽車與寧德時代(03750)簽署十年長期合作協議
|渤海銀行(09668)董事會審議通過聘任謝凱擔任該行首席信息官
|和嘉控股(00704)要求上市覆核委員會覆核上市委員會的決定
|威勝控股(03393)附屬公司成功中標CPFL項目，合同金額超過8000萬元人民幣
|華營建築(01582)間接全資附屬公司將竭盡全力於2026年1月7日舉行的聆訊中爭取終止清盤裁決
|灣區發展(00737)保利長大中標深圳段施工合同，合同價約14.5億元人民
|卓越教育集團(03978)受託人今日於公開市場上購買合共11.1萬股股份
|喜相逢集團(02473)附屬與新石器簽訂戰略合作協議
|美團(03690)發布並開源SOTA級虛擬人視頻生成模型
|海南封關首日料超5億元貨物進口，洋浦港首批「零關稅」通關貨物成本省近千萬元；海南封關後「零關稅」商品範圍由近2000個稅目擴至逾6600個；海南自貿港正式全島封關，後續將不斷擴大開放領域；何立峰稱以海南封關運作為契機，打造引領中國新時代對外開放重要門戶
|工信部長李樂成晤AMD蘇姿豐，就加強數字經濟、AI合作等交流
|光伏行業協會指多晶硅產量12年來首降，光伏企業虧損持續收窄；工信部明年將對光伏行業加強產能調控，健全價格監測機制
|時隔16年再對鋼鐵實施出口許可證管理，商務部表示加強出口監測統計分析
|財政部指11月全國共銷售彩票525.9億，同比降0.2%
|內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平
|發改委擴大新興產業有效投資，前瞻布局未來產業項目
|中指院料未來5年全國城鎮住房需求總量約49.8億平方米
|廣州汽車新購補貼再加碼3億元，名額超6萬個
|人行進行883億7天期、1000億14天期逆回購，利率平，淨投放697億；人行加大跨年流動性投放力度，專家料明年1月降準0.5個百分點；官媒指人行明年或推動穩定國債收益率曲線、改革LPR報價等工作；SWIFT指11月人民幣全球支付佔比回升至2.94%，續排第六
|火山引擎正式發布豆包大模型1.8，具備更強多模態Agent能力
|報告指逾七成超時玩遊戲未成年人使用父母長輩帳號，防沉迷須「家庭攻堅」
|國辦聚力打擊煙草境外製假走私入境，嚴查電子煙生產運輸等非法活動
|國務院安委會就安全生產約談21個市級政府，要求深刻反思、排查隱患
|市監總局整治「內捲式」競爭，形成優質優價、良性競爭的秩序
|學習時報指「犒賞經濟」成拉動內需、擴大消費新引擎
|Momenta獲Grab戰略投資，將共同推進自動駕駛技術應用於東南亞市場
|台股收跌0.21%，報27468.53點
|商務部強烈反對歐委會針對多家中國企業發起反補貼調查；中歐正就電動汽車案磋商，冀歐方真正拿出誠意；回應馬克龍或推更多保護主義措施，商務部冀恪守中歐領導人會晤共識
|高市稱日本政府一貫立場不變，與華溝通尤其重要
|中國外交部特使再赴柬泰調停邊境衝突，東盟將部署觀察員小組
|特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹；特朗普政府擬加大力度，剝奪部分入籍者的美國國籍；達利歐向「特朗普帳戶」捐款，馬斯克回應未來不會有貧困
|澳新銀行指印度盧比可能逐步貶值
|日本央行料明日加息，外資對日本長債資金流入達八個月高位
|韓國放寬外匯規定，以提升境內美元流動性
|聯儲局撤回加密資產限制指南，鼓勵銀行擁抱創新業務；美國11月CPI報告今晚揭曉，投資者持漠視態度；美國FTC調查新鮮食品電商Instacart的AI定價工具
|英偉達資深董事持股近30年後，拋售4400萬美元股份
|微軟或將與Kimi合作AI Agent功能，實現Office產品自動化
|白銀市值超越谷歌，躋身全球第四大資產
|人行下周一在港招標發行六個月期400億元人民幣央票
|政府強烈反對七國集團外長及歐盟高級代表就「黎智英案」作出詆毀抹黑
|政府公布首份中醫藥發展藍圖，涵5大領域冀市民獲更優質服務
|政府與候任議員舉行交流會，陳國基呼籲議員協助特區政府提升管治效能
|Amber Premium FZE獲杜拜VARA頒發虛擬資產服務供應商牌照原則性批准
|香港信保局指出口商在節慶季節後要警惕出口放帳風險
|銅鑼灣百德新街H&M4層旗艦店或將撤出，龍豐料以月租逾120萬租用地舖
|政府將向業主每年發放15萬元租金補助為期兩年，業主及租戶各獲得一次5萬元搬遷補助
|除夕煙花取消，跨年倒數「另一形式」移師遮打道
