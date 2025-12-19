恒指期貨現貨月份未平倉合約總數117441張，減2316張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為117441張，較前減2316張；若計入其他月份的未平倉合約，總數135247張，減1465張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/12(四)
|117441
|-2316
|135247
|-1465
|17/12(三)
|119757
|-3126
|136712
|-2495
|16/12(二)
|122883
|5149
|139207
|6176
|15/12(一)
|117734
|-3857
|133031
|-3508
|12/12(五)
|121591
|-3179
|136539
|-3105
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/12(四)
|45717
|-1540
|54334
|-1251
|17/12(三)
|47257
|-542
|55585
|-353
|16/12(二)
|47799
|5072
|55938
|5227
|15/12(一)
|42727
|3442
|50711
|3610
|12/12(五)
|39285
|-5387
|47101
|-5546
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
