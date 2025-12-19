  • 會員
19/12/2025 16:45

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布成屋銷售等數據

　　美股昨日（18日）強勢反彈，科技股領升，帶動大市氣氛回暖。受美光科技(US.MU)強勁業績指引及通脹數據低於預期帶動，道指與標指成功扭轉頹勢，結束連續四個交易日的跌浪。道指收市升65.88點或0.14%，報47951.85點；標普500指數升53.33點或0.79%，報6774.76點；納指升313.04點或1.38%，報23006.36點。港股方面，恒生指數收市報25690，升192點或0.8%，成交2212億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在意大利阿斯彭研究所(Aspen Institute Italia)組織的圓桌討論會上致開幕詞。11:10pm，歐洲央行執委連恩在愛爾蘭央行會議上發表講話。

　　數據方面，今晚11:00pm，美國公布11月成屋銷售，料由410萬升至415萬，月率升幅料維持於1.2%；11月個人消費；11月個人所得；12月密歇根大學消費者信心指數料由51升至53.5。同一時間，歐元區公布12月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

