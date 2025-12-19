恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數222582張減1113張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222582張，較前減1113張；若計入其他月份的未平倉合約，總數250737張，增2981張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/12(四)
|222582
|-1113
|250737
|2981
|17/12(三)
|223695
|-1648
|247756
|2027
|16/12(二)
|225343
|3540
|245729
|6367
|15/12(一)
|221803
|-3026
|239362
|-2212
|12/12(五)
|224829
|-3812
|241574
|-966
|18/12(四)
|117222
|-787
|134991
|-112
|17/12(三)
|118009
|617
|135103
|1476
|16/12(二)
|117392
|-7063
|133627
|-5719
|15/12(一)
|124455
|661
|139346
|1601
|12/12(五)
|123794
|-4345
|137745
|-2007
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
