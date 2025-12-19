期指高開99點報25613，國指期貨升31點報8879

期指高開99點報25613，國指期貨高開31點報8879，科指期貨高開17點報5451。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/12/2025 09:15
