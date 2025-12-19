即月期指最後交易價25725升211點，高水34點

即月期指最後交易價25725，升211點，高水34點，暫成交85835張。即月國指期貨最後交易價8913，升65點，高水12點，暫成交84494張。另外，即月科指期貨最後交易價5486，升52點，高水7點，暫成交128957張。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/12/2025 16:31
