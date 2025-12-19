  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

19/12/2025 16:31

即月期指最後交易價25725升211點，高水34點

　　即月期指最後交易價25725，升211點，高水34點，暫成交85835張。即月國指期貨最後交易價8913，升65點，高水12點，暫成交84494張。另外，即月科指期貨最後交易價5486，升52點，高水7點，暫成交128957張。
《經濟通通訊社19日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰19/12/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２２﹒０跌８﹒５點

其他
More

19/12/2025 09:15  期指高開９９點報２５６１３，國指期貨升３１點報８８７９

19/12/2025 09:09  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２４﹒５，跌６點

19/12/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２２５８２張減１１１３張

19/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０１４２５張減２７７４張

19/12/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１７４４１張，減２３１６張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區