即月期指最後交易價25725升211點，成交86018張

即月期指最後交易價25725，升211點，高水34點，成交86018張。即月國指期貨最後交易價8913，升65點，高水12點，成交84644張。另外，即月科指期貨最後交易價5486，升52點，高水7點，成交128957張。

《經濟通通訊社19日專訊》