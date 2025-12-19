  • 會員
期貨新聞

19/12/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25729點，升4點，高水38點

　　即月期指在夜期時段開市報25723點，跌2點，高水32點，最新報25729點，升4點，高水38點，合約成交234張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8914點，升1點，高水13點，最新報8916點，升3點，高水15點，合約成交403張。
《經濟通通訊社19日專訊》

