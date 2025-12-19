  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

19/12/2025 19:07

《日入而息》積金易平台騙案警拘5人涉款180萬元，二手樓價指數創逾一年半新高

五名騙徒偽造身份證盜180萬MPF被捕，在「積金易」開戶盜存款
中原表示兩次減息後樓價升幅加快，CCL連升2周共1.38%
金管局指首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%
南華期貨股份(02691)暗盤潛水逾7%，每手蝕445元
印象大紅袍(02695)暗盤潛水逾4%，每手蝕160元
華芢生物-B(02396)暗盤收高少於1%，每手賺44元
明基醫院(02581)暗盤潛水逾25%，每手蝕1185元
麥美娟稱解散現任法團管理委員會，委任華懋其下公司為臨時管理人；測量師學會表示建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園
范婉兒接替梁永勝出任政府經濟顧問，陳澤銘獲委任為法援署署長
優必選(09880)今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足
內地通用GPU芯片企業天數智芯據報通過港交所上市聆訊
彭博表示騰訊(00700)旗下Riot game計劃重制《英雄聯盟》；騰訊成立Tencent WeTech Academy顧問委員會
字節跳動據報正推進與vivo等多家廠商開展AI手機合作；字節跳動繼續高薪留人才：2025年獎金投入增35%、調薪投入提升1.5倍
內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%
11月外資減持1200億元中國銀行間債券，連續七個月減持
白宮宣布24家科企加入「創世任務」，協助美國政府推動AI發展

《即日市況》
日央平穩加息未撼動亞太市場，恒指收升192點報25690，惟全周累跌286點
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.36%，三千九未企穩，本周微升0.03%
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1714/16，日圓最新報157.21/26
 
《公司資訊》　
中國水務(00855)獲亞洲發開銀行融資，助推寧鄉市水務系統升級
百樂皇宮(02536):Palasino Mikulov正式試業
內地通用GPU芯片企業天數智芯據報通過港交所上市聆訊
彭博表示騰訊(00700)旗下Riot game計劃重制《英雄聯盟》；騰訊成立Tencent WeTech Academy顧問委員會
智匯礦業(02546)首掛收高近91%，每手賺4090元，惟較高位回落逾兩成
恒大物業(06666)非約束性意向要約截標，清盤人正考慮現有申請
希迪智駕(03881)首掛平開報263元，超購僅21倍昨日暗盤跌6%；首掛收低14%，每手蝕360元
信置合作發展錦上路柏瓏III今價單賣125伙即日沽21伙，套現逾1.5億
恒生表示上調今年香港GDP增長至3.2%，料明年增長2.5%
菜鳥據報將入股九識智能，整合無人車業務
港鐵(00066)全球量化投資管理公司QRT承租國金二期14萬呎六層辦公室
瑰麗酒店集團首間滑雪度假酒店開幕，今年開業項目累計增至八個
保誠表示近六成受訪港人曾推遲就醫，逾半稱缺正確資訊作治療決策
字節跳動據報正推進與vivo等多家廠商開展AI手機合作；字節跳動繼續高薪留人才：2025年獎金投入增35%、調薪投入提升1.5倍
豆包App生成視頻功能升級，一鍵生成聲音畫面相匹配有聲視頻
銀河通用機器人完成新一輪融資，規模超3億美元刷新行業紀錄
大曉機器人發布開悟世界模型3.0，具身超級大腦模組A1
大唐發電(00991)同意委託中國銀行向附屬提供6億人幣貸款
天津港(03382)附屬購門座式起重機，代價2149萬元人民幣
中國奧園(03883)境外債務重組進展，進一步延長持有期
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
優必選(09880)今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足
遠東發展(00035)旗下百樂皇宮宣布Palasino Mikulov正式試業
康希諾生物(06185)DTCP-HIb-MCV4聯合疫苗啟動I期臨床試驗並完成首例受試者入組
友誼時光(06820)就股份獎勵計劃購買股份
印象大紅袍(02695)暗盤報3.7元，高招股價近3%
南華期貨股份(02691)暗盤報10.61元，低招股價近12%
華芢生物-B(02396)暗盤報49元，高招股價逾28%
明基醫院(02581)暗盤報7.2元，低招股價近23%
京東亮相首屆香港國際AI藝術節，打造「3C數碼趨勢潮電體驗展」
北京能源國際(00686)朱軍已辭任首席執行官，張平接任
復宏漢霖(02696)納武利尤單抗生物類似藥HLX18用於多種實體瘤治療的1期臨床試驗申請獲美國FDA批准
拼多多聯席董事長趙佳臻稱Temu將「All in」中國供應鏈
新奧能源(02688)深交所就集團發行資產支持證券事宜發出無異議函
柏靈頓熊導演Paul King傳將執導泡泡瑪特LABUBU主題電影
碩奧國際(02336)曹建國辭任董事會主席，馮櫓銘接任，另委任季思誼為行政總裁
華僑銀行香港表示推出Serial Entrepreneur計劃，四個月內融資增長一成
 
《中國要聞》　
明年內地分娩基本不花錢，無痛分娩也有望納入醫保報銷
法工委表示國有資產法草案迎初審，擬明確國有資產範圍；對外貿易法修訂草案擬增推動數字證書、電子簽名國際互認等規定；商標法修訂草案擬提請全國人大常委會初次審議
藥監局表示積極推動腦機接口器械更快更好服務臨床、惠及患者
中國2025年度詞為「深度求索(DeepSeek)」、年度字為「韌」
宣昌能出席G20財政和央行副手會：願一同加強宏觀政策協調，促進全球經濟增長
發改委表示鼓勵東部地區加快推進現代化，推動沿海、沿江高鐵建設
中國烏克蘭外交部北京舉行政治磋商：推動雙邊關係行穩致遠
人行進行562億7天期、1000億14天期逆回購，利率平，全周收水110億；人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位
大摩提3政策方向，助樓市止跌回穩
中央戲劇學院院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案受查
網信辦會同中證監依法處置17個炮製謠言、非法薦股帳號
內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%
山西、青海明年起實施境外旅客購物離境退稅政策
兩部門發布政府採購本國產品標準意見，嚴格落實平等對待內外資企業
中國對美國、韓國和歐盟三元乙丙橡膠繼續徵收反傾銷稅
11月外資減持1200億元中國銀行間債券，連續七個月減持
 
《寶島快訊》　
台股收升0.83%，報27696.35點
 
《國際要聞》　
柬方指泰軍空襲賭場地區釀兩平民受傷，泰軍稱該處為柬軍武器庫
高市內閣匿名官員表示日本應該擁有核武器
白宮宣布24家科企加入「創世任務」，協助美國政府推動AI發展
 
《外圍經濟》　
日本央行如期升息0.25厘，利率水平升至30年最高
美國新領失業救濟金人數回落至22.4萬
高盛預計2026年全球股市持續上漲，惟漲幅不及今年
普徠仕表示日本央行加息時間提前至本月，明年或加息兩次
 
《大國博弈》　
TikTok美國業務將售予合資公司，中國外交部表示中方TikTok問題立場一貫
美2026財年國防授權法案渲染「中國威脅」，京促客觀理性看待中國
 
《其他消息》　
殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮，李家超鄧炳強等出席
測量師學會表示建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園
麥美娟稱解散現任法團管理委員會，委任華懋其下公司為臨時管理人
運輸署表示勿誤信網傳憑回鄉證可為車輛申請永久粵港常規配額
范婉兒接替梁永勝出任政府經濟顧問，陳澤銘獲委任為法援署署長
地政總署將收回約81公頃土地，進行新田科技城發展計劃第二期
「港話通」試運行版上架不足一個月，用戶人數突破20萬
五名騙徒偽造身份證盜180萬MPF被捕，在「積金易」開戶盜存款
入境處表示優化訪港旅客使用e-道服務，合資格的七歲或以上的訪港旅客可使用e-道
專家料日本明年最多加息兩次，對港股市場影響有限
金管局表示今年第三季使用中的儲值支付工具帳戶總數按季升0.8%；今年第三季市面流通的信用卡總數按季升一成
將軍澳第137區及第132區填海工程獲准進行，將建成5萬伙住宅小區
屋宇署10月批出6份建築圖則，新落成樓宇的報價總值約為73億元
持牌虛擬資產交易平台EX.IO上架首款證券型代幣，底層資產為一股票基金
據悉一名搶劫盜竊疑犯到醫院檢查時逃脫，警方正在搜捕
政府表示委任何超鳳、熊運信及鮑永年為司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員
政府委任王磊為香港貿易發展局新成員
旅議會楊淑芬稱預計聖誕節檔期超過100萬訪港人次，按年升約一成
環聯表示香港家庭收入於第四季保持穩定，消費者不再視信貸為必需品
破產管理署表示11月破產呈請按年跌1.5%，法院發出接管令、破產令按年升18.1%
立法會議員李惟宏稱港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意
高德夥香港奧委會在港推出無障礙導航服務
豐田計劃從2026年起在日本銷售3款美國製造車型
私募基金科勒資本擴充香港辦事處，承租恒地旗下甲廈The Henderson
美聯表示內地買家積極投入港樓，料今年住宅註冊量、金額齊創紀錄新高
中原表示兩次減息後樓價升幅加快，CCL連升2周共1.38%

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

上一篇新聞︰19/12/2025 19:11  《再戰明天》英國公布第三季ＧＤＰ，本港公布ＣＰＩ

下一篇新聞︰19/12/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５７２９點，升４點，高水３８點

其他
More

19/12/2025 16:46  即月期指最後交易價２５７２５升２１１點，成交８６０１８張

19/12/2025 16:45  《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布成屋銷售等數據

19/12/2025 16:31  即月期指最後交易價２５７２５升２１１點，高水３４點

19/12/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２２﹒０跌８﹒５點

19/12/2025 09:15  期指高開９９點報２５６１３，國指期貨升３１點報８８７９

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區