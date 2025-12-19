《日入而息》積金易平台騙案警拘5人涉款180萬元，二手樓價指數創逾一年半新高

|五名騙徒偽造身份證盜180萬MPF被捕，在「積金易」開戶盜存款
|中原表示兩次減息後樓價升幅加快，CCL連升2周共1.38%
|金管局指首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%
|南華期貨股份(02691)暗盤潛水逾7%，每手蝕445元
|印象大紅袍(02695)暗盤潛水逾4%，每手蝕160元
|華芢生物-B(02396)暗盤收高少於1%，每手賺44元
|明基醫院(02581)暗盤潛水逾25%，每手蝕1185元
麥美娟稱解散現任法團管理委員會，委任華懋其下公司為臨時管理人；測量師學會表示建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園
|范婉兒接替梁永勝出任政府經濟顧問，陳澤銘獲委任為法援署署長
|優必選(09880)今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足
|內地通用GPU芯片企業天數智芯據報通過港交所上市聆訊
|彭博表示騰訊(00700)旗下Riot game計劃重制《英雄聯盟》；騰訊成立Tencent WeTech Academy顧問委員會
|字節跳動據報正推進與vivo等多家廠商開展AI手機合作；字節跳動繼續高薪留人才：2025年獎金投入增35%、調薪投入提升1.5倍
|內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%
|11月外資減持1200億元中國銀行間債券，連續七個月減持
|白宮宣布24家科企加入「創世任務」，協助美國政府推動AI發展
|日央平穩加息未撼動亞太市場，恒指收升192點報25690，惟全周累跌286點
|滬綜指收升0.36%，三千九未企穩，本周微升0.03%
|歐元最新報1.1714/16，日圓最新報157.21/26
|中國水務(00855)獲亞洲發開銀行融資，助推寧鄉市水務系統升級
|百樂皇宮(02536):Palasino Mikulov正式試業
|智匯礦業(02546)首掛收高近91%，每手賺4090元，惟較高位回落逾兩成
|恒大物業(06666)非約束性意向要約截標，清盤人正考慮現有申請
|希迪智駕(03881)首掛平開報263元，超購僅21倍昨日暗盤跌6%；首掛收低14%，每手蝕360元
|信置合作發展錦上路柏瓏III今價單賣125伙即日沽21伙，套現逾1.5億
|恒生表示上調今年香港GDP增長至3.2%，料明年增長2.5%
|菜鳥據報將入股九識智能，整合無人車業務
|港鐵(00066)全球量化投資管理公司QRT承租國金二期14萬呎六層辦公室
|瑰麗酒店集團首間滑雪度假酒店開幕，今年開業項目累計增至八個
|保誠表示近六成受訪港人曾推遲就醫，逾半稱缺正確資訊作治療決策
|豆包App生成視頻功能升級，一鍵生成聲音畫面相匹配有聲視頻
|銀河通用機器人完成新一輪融資，規模超3億美元刷新行業紀錄
|大曉機器人發布開悟世界模型3.0，具身超級大腦模組A1
|大唐發電(00991)同意委託中國銀行向附屬提供6億人幣貸款
|天津港(03382)附屬購門座式起重機，代價2149萬元人民幣
|中國奧園(03883)境外債務重組進展，進一步延長持有期
|卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
|優必選(09880)今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足
|遠東發展(00035)旗下百樂皇宮宣布Palasino Mikulov正式試業
|康希諾生物(06185)DTCP-HIb-MCV4聯合疫苗啟動I期臨床試驗並完成首例受試者入組
|友誼時光(06820)就股份獎勵計劃購買股份
|印象大紅袍(02695)暗盤報3.7元，高招股價近3%
|南華期貨股份(02691)暗盤報10.61元，低招股價近12%
|華芢生物-B(02396)暗盤報49元，高招股價逾28%
|明基醫院(02581)暗盤報7.2元，低招股價近23%
|京東亮相首屆香港國際AI藝術節，打造「3C數碼趨勢潮電體驗展」
|北京能源國際(00686)朱軍已辭任首席執行官，張平接任
|復宏漢霖(02696)納武利尤單抗生物類似藥HLX18用於多種實體瘤治療的1期臨床試驗申請獲美國FDA批准
|拼多多聯席董事長趙佳臻稱Temu將「All in」中國供應鏈
|新奧能源(02688)深交所就集團發行資產支持證券事宜發出無異議函
|柏靈頓熊導演Paul King傳將執導泡泡瑪特LABUBU主題電影
|碩奧國際(02336)曹建國辭任董事會主席，馮櫓銘接任，另委任季思誼為行政總裁
|華僑銀行香港表示推出Serial Entrepreneur計劃，四個月內融資增長一成
|明年內地分娩基本不花錢，無痛分娩也有望納入醫保報銷
|法工委表示國有資產法草案迎初審，擬明確國有資產範圍；對外貿易法修訂草案擬增推動數字證書、電子簽名國際互認等規定；商標法修訂草案擬提請全國人大常委會初次審議
|藥監局表示積極推動腦機接口器械更快更好服務臨床、惠及患者
|中國2025年度詞為「深度求索(DeepSeek)」、年度字為「韌」
|宣昌能出席G20財政和央行副手會：願一同加強宏觀政策協調，促進全球經濟增長
|發改委表示鼓勵東部地區加快推進現代化，推動沿海、沿江高鐵建設
|中國烏克蘭外交部北京舉行政治磋商：推動雙邊關係行穩致遠
|人行進行562億7天期、1000億14天期逆回購，利率平，全周收水110億；人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位
|大摩提3政策方向，助樓市止跌回穩
|中央戲劇學院院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案受查
|網信辦會同中證監依法處置17個炮製謠言、非法薦股帳號
|內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%
|山西、青海明年起實施境外旅客購物離境退稅政策
|兩部門發布政府採購本國產品標準意見，嚴格落實平等對待內外資企業
|中國對美國、韓國和歐盟三元乙丙橡膠繼續徵收反傾銷稅
|11月外資減持1200億元中國銀行間債券，連續七個月減持
|台股收升0.83%，報27696.35點
|柬方指泰軍空襲賭場地區釀兩平民受傷，泰軍稱該處為柬軍武器庫
|高市內閣匿名官員表示日本應該擁有核武器
|白宮宣布24家科企加入「創世任務」，協助美國政府推動AI發展
|日本央行如期升息0.25厘，利率水平升至30年最高
|美國新領失業救濟金人數回落至22.4萬
|高盛預計2026年全球股市持續上漲，惟漲幅不及今年
|普徠仕表示日本央行加息時間提前至本月，明年或加息兩次
|TikTok美國業務將售予合資公司，中國外交部表示中方TikTok問題立場一貫
|美2026財年國防授權法案渲染「中國威脅」，京促客觀理性看待中國
|殉職消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮，李家超鄧炳強等出席
|測量師學會表示建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園
|運輸署表示勿誤信網傳憑回鄉證可為車輛申請永久粵港常規配額
|范婉兒接替梁永勝出任政府經濟顧問，陳澤銘獲委任為法援署署長
|地政總署將收回約81公頃土地，進行新田科技城發展計劃第二期
|「港話通」試運行版上架不足一個月，用戶人數突破20萬
|五名騙徒偽造身份證盜180萬MPF被捕，在「積金易」開戶盜存款
|入境處表示優化訪港旅客使用e-道服務，合資格的七歲或以上的訪港旅客可使用e-道
|專家料日本明年最多加息兩次，對港股市場影響有限
|金管局表示今年第三季使用中的儲值支付工具帳戶總數按季升0.8%；今年第三季市面流通的信用卡總數按季升一成
|將軍澳第137區及第132區填海工程獲准進行，將建成5萬伙住宅小區
|屋宇署10月批出6份建築圖則，新落成樓宇的報價總值約為73億元
|持牌虛擬資產交易平台EX.IO上架首款證券型代幣，底層資產為一股票基金
|據悉一名搶劫盜竊疑犯到醫院檢查時逃脫，警方正在搜捕
|政府表示委任何超鳳、熊運信及鮑永年為司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員
|政府委任王磊為香港貿易發展局新成員
|旅議會楊淑芬稱預計聖誕節檔期超過100萬訪港人次，按年升約一成
|環聯表示香港家庭收入於第四季保持穩定，消費者不再視信貸為必需品
|破產管理署表示11月破產呈請按年跌1.5%，法院發出接管令、破產令按年升18.1%
|立法會議員李惟宏稱港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意
|高德夥香港奧委會在港推出無障礙導航服務
|豐田計劃從2026年起在日本銷售3款美國製造車型
|私募基金科勒資本擴充香港辦事處，承租恒地旗下甲廈The Henderson
|美聯表示內地買家積極投入港樓，料今年住宅註冊量、金額齊創紀錄新高
|中原表示兩次減息後樓價升幅加快，CCL連升2周共1.38%
