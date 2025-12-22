  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

22/12/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數122240張，增4799張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(19日)共為122240張，較前增4799張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144680張，增9433張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/12(五)12224047991446809433
18/12(四)117441-2316135247-1465
17/12(三)119757-3126136712-2495
16/12(二)12288351491392076176
15/12(一)117734-3857133031-3508

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/12(五)44940-777564202086
18/12(四)45717-154054334-1251
17/12(三)47257-54255585-353
16/12(二)477995072559385227
15/12(一)427273442507113610

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰22/12/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１３６７３張，增逾萬二張

下一篇新聞︰19/12/2025 19:11  《再戰明天》英國公布第三季ＧＤＰ，本港公布ＣＰＩ

其他
More

22/12/2025 09:15  期指高開１３５點報２５８６０，國指期貨升５０點報８９６３

22/12/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６９０２﹒５升１５﹒…

22/12/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０５２２５張，減逾萬七張

19/12/2025 19:07  《日入而息》積金易平台騙案警拘5人涉款180萬元，二手樓價指數創逾一年半新高

19/12/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５７２９點，升４點，高水３８點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區