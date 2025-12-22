恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數213673張，增逾萬二張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(19日)共為213673張，較前增12248張；若計入其他月份的未平倉合約，總數260050張，增21736張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/12(五)
|213673
|12248
|260050
|21736
|18/12(四)
|201425
|-2774
|238314
|-1650
|17/12(三)
|204199
|-4186
|239964
|-3928
|16/12(二)
|208385
|10177
|243892
|9127
|15/12(一)
|198208
|-1045
|234765
|610
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/12(五)
|88965
|-3052
|123855
|4396
|18/12(四)
|92017
|-1850
|119459
|-841
|17/12(三)
|93867
|3995
|120300
|5078
|16/12(二)
|89872
|3342
|115222
|4075
|15/12(一)
|86530
|3959
|111147
|3664
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
