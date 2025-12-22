  • 會員
期貨新聞

22/12/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數205225張，減逾萬七張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(19日)共為205225張，較前減17357張；若計入其他月份的未平倉合約，總數252079張，增1342張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/12(五)205225-173572520791342
18/12(四)222582-11132507372981
17/12(三)223695-16482477562027
16/12(二)22534335402457296367
15/12(一)221803-3026239362-2212

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/12(五)98215-19007122546-12445
18/12(四)117222-787134991-112
17/12(三)1180096171351031476
16/12(二)117392-7063133627-5719
15/12(一)1244556611393461601

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

