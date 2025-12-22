期指高開135點報25860，國指期貨升50點報8963

期指高開135點報25860，國指期貨高開50點報8963，科指期貨高開42點報5528。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/12/2025 09:15
