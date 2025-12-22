即月期指最後交易價25814升89點，高水12點

即月期指最後交易價25814，升89點，高水12點，暫成交86122張。即月國指期貨最後交易價8940，升27點，平水，暫成交104008張。另外，即月科指期貨最後交易價5523，升37點，低水4點，暫成交122921張。

《經濟通通訊社22日專訊》