【夜期時段】即月期指最新報25799點，跌15點，低水3點

即月期指在夜期時段開市報25800點，跌14點，低水2點，最新報25799點，跌15點，低水3點，合約成交233張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8934點，跌6點，低水6點，最新報8935點，跌5點，低水5點，合約成交197張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票
22/12/2025 17:20
