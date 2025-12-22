  • 會員
期貨新聞

22/12/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25799點，跌15點，低水3點

　　即月期指在夜期時段開市報25800點，跌14點，低水2點，最新報25799點，跌15點，低水3點，合約成交233張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8934點，跌6點，低水6點，最新報8935點，跌5點，低水5點，合約成交197張。
《經濟通通訊社22日專訊》

