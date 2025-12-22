《日入而息》保監局傳擬推新規引導險資流向加密貨幣，李小加創辦的滴灌通擱置上市

香港擬提議新規，引導保險資本流向加密貨幣和基礎設施等資產

滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作

港交所(00388)今年香港新股市場融資額位居全球第一，平均每日成交額創下歷史新高；陳翊庭稱今年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，續大力擴大產品生態圈

據報長和(00001)一連串交易非考量地緣政治，惟被建議要小心行事

金管局、商經局及知識產權署推出知識產權融資沙盒

許正宇指香港黃金中央清算系統計劃於明年內開展試營運

百度(09888)蘿蔔快跑明年夥Uber在倫敦開展自動駕駛試點計劃

小米(01810)17 Ultra發布會本月25日晚上舉行，盧偉冰稱一定會加價

南華期貨H股(02691)首掛開低近24%每手蝕1435元，同日上市新股集資額最大；首掛破發，收低逾24%每手蝕1450元

印象大紅袍(02695)首掛開報3.26元較招股價低逾9%，近下限定價每手仍蝕340元；破發全日最低位收市，低收三成半每手蝕1270元

明基醫院(02581)首掛開報6.5元較招股價低逾30%，下限定價每手仍蝕1420元；破發全日最低位收市，血洗五成每手蝕2310元

華芢生物(02396)首掛開低近12%每手蝕880元，暗盤收升不足1%；首掛全日最低位收市，破發收低近三成每手蝕2240元

積金評級料今年強積金回報率逾15%，人均賺4.19萬元，年度投資收益創歷史新高

全國人大常委會會議今日起至27日舉行，審議托育服務法草案等；國有資產法草案提請全國人大常委會首次審議；托育服務法草案提請全國人大審議，擬降家庭養育成本；商標法修訂草案首提人大審議，「打擦邊球」或面臨嚴懲

市監總局公布修改後的禁止壟斷協議規定，明確不予禁止的縱向壟斷協議條件

人行673億逆回購利率持平，淨回籠636億；12月1年期和5年期以上LPR維持不變；單筆逾期1萬元以下可一次性修復信用，明年實施；人行鄒瀾稱進一步推動證券、保險等領域信用信息歸集共享應用