輕鬆護老
期貨新聞

22/12/2025 19:13

《日入而息》保監局傳擬推新規引導險資流向加密貨幣，李小加創辦的滴灌通擱置上市

香港擬提議新規，引導保險資本流向加密貨幣和基礎設施等資產
滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
港交所(00388)今年香港新股市場融資額位居全球第一，平均每日成交額創下歷史新高；陳翊庭稱今年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，續大力擴大產品生態圈
據報長和(00001)一連串交易非考量地緣政治，惟被建議要小心行事
金管局、商經局及知識產權署推出知識產權融資沙盒
許正宇指香港黃金中央清算系統計劃於明年內開展試營運
百度(09888)蘿蔔快跑明年夥Uber在倫敦開展自動駕駛試點計劃
小米(01810)17 Ultra發布會本月25日晚上舉行，盧偉冰稱一定會加價
積金評級料今年強積金回報率逾15%，人均賺4.19萬元，年度投資收益創歷史新高
全國人大常委會會議今日起至27日舉行，審議托育服務法草案等；國有資產法草案提請全國人大常委會首次審議；托育服務法草案提請全國人大審議，擬降家庭養育成本；商標法修訂草案首提人大審議，「打擦邊球」或面臨嚴懲
市監總局公布修改後的禁止壟斷協議規定，明確不予禁止的縱向壟斷協議條件
人行673億逆回購利率持平，淨回籠636億；12月1年期和5年期以上LPR維持不變；單筆逾期1萬元以下可一次性修復信用，明年實施；人行鄒瀾稱進一步推動證券、保險等領域信用信息歸集共享應用
華外交部強烈敦促日本停止在擁核問題上試探挑釁；共同社民調指近6成受訪者認為高市早苗涉台言論影響日本經濟；魯比奧就中日緊張關係表態「我們必須與中國保持關係」

《即日市況》
恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.69%，連升四日重返3900點，創業板指漲逾2%
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1729/31，日圓最新報157.46/47
　　
《公司資訊》　
滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
金潯股份通過港交所聆訊，並開始評估投資者對其在香港上市的興趣
兩「AI六小虎」企業稀宇科技、智譜華章通過港交所上市聆訊
諾比侃(02635)暗盤報160.1元，高招股價逾倍
輕鬆健康(02661)暗盤報45.5元，高招股價逾倍
翰思艾泰-B(03378)暗盤報33.4元，高招股價逾4%
嘉士伯亞洲與美團(03690)深化策略夥伴關係，首推「黑珍珠餐廳指南」臻選餐飲系列
雲知聲(09678)醫療大模型在眾多三甲醫院實現規模化落地應用
先聲藥業(02096)附屬就一ADC藥物與Ipsen簽訂獨家授權許可協議，首付款4500萬美元
LFG投資控股(03938)今早開市前停牌，待公布內幕消息
交行(03328)、工行(01398)、浦發三家銀行收千萬罰單，累計罰款超1.2億元
港鐵公司(00066)將應政府邀請展開南港島線（西段）詳細規劃及設計
百度(09888)蘿蔔快跑明年夥Uber在倫敦開展自動駕駛試點計劃
中海油(00883)西江油田群24區開發項目投產
會德豐今年至今已售出2232伙單位，銷售金額逾252億元
宏利香港夥浸信會醫院推出門診及日間癌症治療免找數服務
PAObank再獲陸控增資5億元
據報長和(00001)一連串交易非考量地緣政治，惟被建議要小心行事
新地(00016)SIERRA SEA第2A期提供727伙單位，主打1房及2房
豐盛控股(00607)主席季昌群錢債案在港敗訴，須向兩名原告償還約9億元
聖諾醫藥-B(02257)附屬完成試驗藥物STP707的I期試驗，並向美國FDA提交臨床研究報告
中廣核電力(01816)附屬公司陸豐2號機組已於今日進入土建施工階段；對惠州1號及2號機組建設計劃進行調整
信保環球控股(00723)附屬與廣西豐林簽訂合作協議
嘉和生物(06998)自本月31日從股票代碼中移除「B」
證監會指國銳生活(00108)股權高度集中
太古地產(01972)以22億沽出深水灣道6號兩幢獨立屋
世茂服務(00873)附屬公司與葫蘆島永晟成立合夥企業
和譽(02256)和譽醫藥CSF-1R抑制劑貝捷邁獲中國NMPA批准
華榮能源(01101)將不會召開股東特別大會以審議撤銷現任董事職務及委任新董事決議
滴普科技(01384)與沐曦股份簽訂戰略合作協議
寶龍地產(01238)集團已累計償還本金總額約16.87億人幣借款
騰訊(00700)今斥6.36億元回購103.5萬股
滔搏(06110)第三季零售及批發業務總銷售金額按年錄高單位數下跌
　
《中國要聞》　
全國人大常委會會議今日起至27日舉行，審議托育服務法草案等；國有資產法草案提請全國人大常委會首次審議；托育服務法草案提請全國人大審議，擬降家庭養育成本；商標法修訂草案首提人大審議，「打擦邊球」或面臨嚴懲
市監總局公布修改後的禁止壟斷協議規定，明確不予禁止的縱向壟斷協議條件
金融監管總局擬設多項監管指標，完善險企資產負債管理
內地發布互聯網平台價格行為規則，要求公平公正開展補貼促銷
海南封關運作後，三亞免稅銷售額連續3日破億元
廣州「十五五」規劃建議深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈
民用航空法修訂，加強旅客權益保障
今年中國動畫電影票房突破250億元，創影史新高
中辦、國辦加大對餐飲住宿、年貨商品等領域價格收費監管力度
山西宣布廢止煙花爆竹禁令，轉為科學限放管理模式
全國檢察機關十年來共辦理公益訴訟案件122萬餘件
中國ETF總規模達5.84億再創新高，年內規模淨增逾2萬億
人行673億逆回購利率持平，淨回籠636億；12月1年期和5年期以上LPR維持不變；單筆逾期1萬元以下可一次性修復信用，明年實施；人行鄒瀾稱進一步推動證券、保險等領域信用信息歸集共享應用
粵芯半導體IPO獲深交所受理，擬募集資金75億
讀客文化籌劃公司控制權變更，預計停牌不超2個交易日
保時捷中國據報將關停所有自建充電站，總計約200家
內地汽柴油價每噸分別下調170元、165元，年內第12降
　
《寶島快訊》　
台股收升1.64%，報28149.64點
　
《大國博弈》　
李成鋼晤蘋果高管，冀繼續深耕中國市場、實現共同發展
安世中國據報加快供應鏈本地化，或與荷蘭母公司徹底分裂
商務部明日起以臨時反補貼稅保證金形式對歐盟乳製品實施臨時反補貼措施
華外交部強烈敦促日本停止在擁核問題上試探挑釁；共同社民調指近6成受訪者認為高市早苗涉台言論影響日本經濟；魯比奧就中日緊張關係表態「我們必須與中國保持關係」
　
《國際要聞》　
美國眾議院醞釀為穩定幣及加密資產質押設稅收安全港
身家飆升至7490億美元，全球首富馬斯克：將用於延續文明
　
《外圍經濟》　
亞洲股市上漲，日經225指數漲2%，泰國SET指數漲1.1%
日本內閣官房長官木原稔稱將對匯率過度波動採取適當行動；加息後日圓不升反跌，日本最高外匯事務官員發出口頭警告
英國第三季消費者儲存可支配收入比例下降
現貨金首次升破每盎司4400美元；白銀價格觸及歷史新高，受降息預期及地緣政治緊張局勢影響
《阿凡達：火與燼》北美首映票房慘淡，僅收8800萬美元
停電引發混亂，Waymo暫停三藩市無人駕駛的士服務
　
《其他消息》　
第八屆立法會議員明年一月一日上午11時宣誓，李家超將監誓
港深創科園第一批首三座大樓落成，李家超稱優化制度銜接及積極引入企業
啟德隧道不能直上觀塘繞道，當局增警告標誌提醒車輛勿駛入巴士線
上環10億日圓劫案警方再拘15人，涉嫌「串謀行劫」
積金評級料今年強積金回報率逾15%，人均賺4.19萬元，年度投資收益創歷史新高
許正宇稱明年重點發展黃金市場，深化與內地合作
機管局指11月香港機場旅客量按年升17%，轉機或過境旅客量增51%
中原十大屋苑周末錄7宗成交，按周再跌22.2%
莊士機構以6350萬買入中環嘉咸街33號全幢舊樓，可建樓面約9470平方呎
本港11月份CPI按年升1.2%，與今年10月份的相應升幅相同
金管局、商經局及知識產權署推出知識產權融資沙盒
香港擬提議新規，引導保險資本流向加密貨幣和基礎設施等資產

