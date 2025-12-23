恒指期貨現貨月份未平倉合約總數105163張，減17077張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為105163張，較前減17077張；若計入其他月份的未平倉合約，總數146547張，增1867張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/12(一)
|105163
|-17077
|146547
|1867
|19/12(五)
|122240
|4799
|144680
|9433
|18/12(四)
|117441
|-2316
|135247
|-1465
|17/12(三)
|119757
|-3126
|136712
|-2495
|16/12(二)
|122883
|5149
|139207
|6176
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/12(一)
|33519
|-11421
|53855
|-2565
|19/12(五)
|44940
|-777
|56420
|2086
|18/12(四)
|45717
|-1540
|54334
|-1251
|17/12(三)
|47257
|-542
|55585
|-353
|16/12(二)
|47799
|5072
|55938
|5227
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
