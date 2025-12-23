  • 會員
期貨新聞

23/12/2025 09:15

期指高開86點報25900，國指期貨升33點報8973

　　期指高開86點報25900，國指期貨高開33點報8973，科指期貨高開17點報5540。
《經濟通通訊社23日專訊》

