即月期指最後交易價25788跌26點，高水14點

即月期指最後交易價25788，跌26點，高水14點，暫成交110136張。即月國指期貨最後交易價8921，跌19點，高水7點，暫成交120737張。另外，即月科指期貨最後交易價5494，跌29點，高水5點，暫成交128656張。

《經濟通通訊社23日專訊》