即月期指最後交易價25788跌26點，成交110336張

即月期指最後交易價25788，跌26點，高水14點，成交110336張。即月國指期貨最後交易價8921，跌19點，高水7點，成交121617張。另外，即月科指期貨最後交易價5494，跌29點，高水5點，成交129556張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/12/2025 16:46
