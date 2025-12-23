  • 會員
期貨新聞

23/12/2025 16:46

即月期指最後交易價25788跌26點，成交110336張

　　即月期指最後交易價25788，跌26點，高水14點，成交110336張。即月國指期貨最後交易價8921，跌19點，高水7點，成交121617張。另外，即月科指期貨最後交易價5494，跌29點，高水5點，成交129556張。
《經濟通通訊社23日專訊》

23/12/2025 15:24

