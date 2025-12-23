【夜期時段】即月期指最新報25794點，升6點，高水20點

即月期指在夜期時段開市報25792點，升4點，高水18點，最新報25794點，升6點，高水20點，合約成交198張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8917點，跌4點，高水3點，最新報8924點，升3點，高水10點，合約成交1197張。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/12/2025 17:20
