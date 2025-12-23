《日入而息》按證公司指百分百擔保貸款壞帳率升至18.5%，字節跳動明年擬斥230億美元發展AI

按證公司指截至11月底「百分百擔保特惠貸款」壞帳率達18.5%，逾三成違約企業正面臨或已破產

鄭氏家族據報尋求出售倫敦瑰麗酒店

標普將萬科(02202)評級下調至SD，認為其境內債券寬限期延長等同於違約

港交所劉碧茵稱落實無紙證券市場將為香港市場帶來顯著益處

港股年末前迎七股解禁，藥捷安康全日暴跌18%，周六福瀉17%

滙豐控股(00005)高級獨立董事高安賢將會離職；劉宏敏獲委任為滙豐私人銀行行政總裁，明年1月5日起生效

快手(01024)直播功能遭網路攻擊，現已逐步恢復正常服務，已就事件向公安機關報警

輕鬆健康(02661)首掛開報50元較招股價高逾倍，超購逾千倍每手賺5464元；收高近1.6倍，超購千倍每手賺7204元

諾比侃(02635)首掛開報319.8元，較招股價高逾倍，每手賺11990元；收高3.6倍，下限定價每手帳面賺14550元

翰思艾泰-B(03378)首掛開報28.9元，較招股價低近10%，每手蝕310元；收低逾46%，大熱倒灶，超購三千倍每手蝕1480元

粵車南下入境市區實施，陳美寶稱首日接近滿100名額反應相當好；陳美寶稱熱切期待元旦假期，鼓勵多些內地民眾申請粵車南下來港

港鐵(00066)明年起禁止攜帶電動可移動工具進入鐵路處所，包括風火輪及電動滑板

字節跳動據報估值達5000億美元，擬斥資230億美元大舉投資AI

全國住建工作會議著力穩樓市，因城施策控增量、去庫存、優供給

美國將大疆列入受管制清單，中國外交部指應糾正錯誤做法；大疆回應被美方列入受管制清單表示堅定維護公司及用戶合法權益