etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

23/12/2025 19:11

《日入而息》按證公司指百分百擔保貸款壞帳率升至18.5%，字節跳動明年擬斥230億美元發展AI

《即日市況》
恒指全日倒跌27點收報25774中斷四連升，成交縮至1571億元，明天僅半日市
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.07%五連漲，半導體板塊表現活躍
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1792/95，日圓最新報155.95/97
　　
《公司資訊》　
維立志博(09887)LBL-047於I期試驗的首例受試者已成功用藥
海昌海洋公園(02255)子公司夥河南省科技館簽戰略合作備忘錄
WeChat Pay HK現已支持「跨境支付通」，每人每日1萬港元額度
中銀香港(02388)全力支持及積極參與知識產權融資沙盒
中信銀行(00998)行長蘆葦據報將赴任中國郵政集團，擬任郵儲銀行(01658)行長
百度(09888)旗下文心新模型於LMArena獲1451分
長江生命科技(00775)余英才稱Halneuron第2b期研究中期分析結果令人鼓舞，印證集團透過策略性布局前瞻視野
彩星玩具(00869)「忍者龜」產品特許權協議明年底屆滿後將不獲續期
世紀聯合控股(01959)擬改名為「中聚投資集團有限公司」
遠大醫藥(00512)引進用於治療嚴重過敏反應的腎上腺素鼻噴霧劑
盈大地產(00432)附屬就企業服務等訂立電訊盈科集團及香港電訊集團總協議
誼礫控股(00076)子公司與青島公司簽訂為期三年之合作管理合約
天津港發展(03382)出售中鐵儲運60%股權，涉約2252.4萬人幣
維立志博(09887)奧帕替蘇米單抗治療卵巢癌Ib/II臨床研究完成首例用藥
民航意外調查機構就國泰航空(00293)客機嚴重事故發表調查初步報告，料調查需時12個月
宏安地產(01243)鴨脷洲項目命名為PORTO，提供174伙單位
中電源動支持推行「粵車南下」，大嶼山充電站正式啟用
洲際船務(02409)更替交易文件
中化化肥(00297)中化香港已成為公司直接控股股東
先聲藥業(02096)一款候選新藥SIM0610獲批內地簽發臨床試驗
卓越教育集團(03978)根據受限制股份單位計劃購買股份
周大福創建(00659)購股權計劃每股行使價因代息股份發行調整至6.784元
《中國要聞》　
習近平稱央企要立足實體經濟，強化關鍵核心技術攻關
廣東500億戰略新興產業基金成立，已出手40億入股「國家隊」
兩部門表示到2030年光熱發電度電成本與煤電基本相當
杭州土拍全年成交總金額1420.8億元，暫居全國第一
人行593億逆回購利率持平，淨回籠760億；14天期600億國庫現金定存本周五招投標
中金所、上期所等多家期貨交易所減免2026年度各項手續費
信諾維科創板IPO獲受理，擬募資29億元
北京發放首批L3級高速公路自動駕駛車輛專用號牌
海開控股84.56億元競得北京海淀區上地地塊，溢價率0.4%
深圳多家銀行經營貸最低利率據報回升至2.35%，曾低至2.2%
春晚AI冠名落定，火山引擎將登台、豆包亦參與
釘釘發布首個工作智能操作系統Agent OS
第六批國家高價值耗材集採啟動，多重機制防惡意低價
廣州前11月出口增幅收窄至20.1%，進口降1.2%
　
《寶島快訊》　
台股收升0.57%，報28310.47點
　
《大國博弈》　
美報告炒作中國核武，京堅定恪守不首先使用核武器政策
　
《國際要聞》　
特朗普任命格陵蘭島特使，丹麥將召見美國大使要求解釋
美國國會議員指美國的國債利息支出已達1萬億美元；特朗普政府叫停五個海上風電項目，相關股票大跌
　
《外圍經濟》　
韓國今年出口額超去年全年紀錄，預計將突破7000億美元；韓國四大集團掌門人擬明年1月初隨經濟使節團訪華
歐洲新車銷售連續第五個月增長
美國奢侈品零售巨企薩克斯環球或申請破產
記者起訴AI公司未經授權使用其作品，xAI首次被列為被告
諾和諾德表示減肥藥「諾和盈」的片劑已在美國獲批，股價盤後大漲
　
《其他消息》　
保監局就風險為本資本制度展開檢討，包括為合資格基礎設施投資引入資本誘因
數字政策辦公室指「智方便」登記用戶突破400萬
科大校長葉玉如稱新醫學院逐步收生至每年200人，收生會非常注重面試表現
運輸署指中九龍繞道發揮分流作用，加士居道天橋一帶無再現車龍
GUM表示年初至今回報15.6%創近八年高，人均賺4.3萬，大中華基金升逾三成
按證公司：截至11月底「百分百擔保個人特惠貸款計劃」累計壞帳率達21.2%
香港海關偵破利用虛假貿易清洗約89億元黑錢案件

